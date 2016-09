Preşedintele PSD Diaspora a demisionat din funcţie: Nu pot accepta să fiu părtaş la un eşec

Deputatul Cătălin Rădulescu şi-a dat, joi, demisia din funcţia de preşedinte al PSD Diaspora, declarând că „dragoste cu sila nu se poate “ şi că nu acceptă să fie părtaş la un eşec. Cătălin Rădulescu a declarat, joi că preferă să se concentreze pe activitatea din Parlament şi pe cea din organizaţia PSD Argeş, adăugând că a încercat să schimbe mentalitatea negativă a românilor faţă de Partidul Social Democrat.

"Am încercat sa dau tot ce e mai bun din mine, să insuflu dorinţa de a schimba mentalitatea negativă a românilor faţă de PSD. Mi-am făcut întotdeauna datoria într-o funcţie de partid şi nu am pierdut niciodată, însă, dragoste cu sila nu se poate şi nu pot accepta ca, după atâţia ani de politică, să fiu părtaş la un eşec nedorit de mine. De acum, prefer să mă ocup de sarcinile pe care le am ca vicepreşedinte în cele două comisii din Parlament şi unde am expertiză şi sa fiu activ în organizaţia PSD Argeş unde sunt vicepreşedinte şi al cărei deputat sunt", a declarat Cătălin Rădulescu.

El a adăugat că o „altă pesoană“ va fi delegată în funcţia de preşedinte al PSD Diaspora.

„Nu pot să-mi bat joc de trei lucruri care mi s-a propus să le fac. Am încercat să fac doar două şi tot n-a fost bine. Aşa că, mi-am dat demisia din funcţia de preşedinte PSD Diaspora. Toată lumea m-a înţeles. O să fie altă persoană delegată pentru acestă funcţie. Eu rămân vicepreşedinte al Comisiei de Transporturi şi Infrastructură, domeniu în care am o mare experienţă", a declarat corespondentului MEDIAFAX Cătălin Rădulescu.