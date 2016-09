Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat de la tribuna Parlamentului la adresa premierului Dacian Cioloş: Astăzi aţi vorbit limba tehnocraţilor. Nu ştiţi ce înseamnă sinceritatea

''Constat că ceea ce a prezentat, ceea ce a expus astăzi nu reprezintă situaţia reală, nu reprezintă realitatea. Şi pe mine şi pe colegii mei şi pe români îi îngrijorează foarte mult. Din ce a spus domnul prim-ministru ar trebui să înţelegem că România îşi continuă creşterea sănătoasă, imprimată de guvernarea PSD, de guvernele conduse de Victor Ponta, dar noi nu înţelegem asta pentru că astăzi, domnul Cioloş nu a vorbit în limba română, a vorbit limba tehnocraţilor, o limbă care sună străin şi este o limbă care este ruptă de realitate", a spus Dragnea.

Liderul PSD a acuzat Guvernul că nu a făcut nimic bun pentru că românii ''nu au mai mulţi bani în buzunare''. ''Practic astăzi am aflat ca şi dumneavoastră că timp de un an de zile nu a făcut nimic, nu a făcut nimic bun. Pentru că am spus de limba tehnocraţilor, vreau să vă traduc. Când spun creştere economică, românii înţeleg mai mulţi bani în buzunare", a adăugat Dragnea.

El l-a acuzat şi pe preşedintele Klaus Iohannis că a forţat demisia lui Victor Ponta de la şefia Executivului, iar PSD a fost scos de la guvernare într-o manieră nedemocratică pentru instalarea ''unui guvern pretins independent''.

"Am plecat de la guvernare pentru că am fost forţaţi să o facem. Am fost scoşi de la guvernare într-o manieră nedemocratică. Preşedintele Iohannis, protectorul dumneavoastră a înlocuit un guvern desemnat de popor cu <<guvernul meu>>, un guvern pretins independent. Vă spun cu toată sinceritatea: şi eu şi colegii mei v-am votat în Parlament pentru că am avut trei speranţe în ceea ce vă priveşte. Am sperat că, în calitate de fost comisar european, veţi deschide uşile Comisiei Europene şi veţi aduce în România mai multe fonduri europene, cel puţin câte am adus noi", a mai spus Liviu Dragnea.

El s-a declarat '' profund dezamăgit''.''Aşteptam un raport clar, mă aşteptam să aveţi curajul, cinstea de a spune care este situaţia economiei. Am auzit un discurs electoral, sunt profund dezamăgit. Eşecul dumneavoastră şi al Guvernului îi afectează foarte mult, pe fiecare român. Până în decembrie, când guvernarea va intra pe mâini legitime, vă cer să stopaţi orice intenţie, măsură antinaţională pe care un membru al Guvernuui ar intenţiona să o ia'', şi-a încheiat Dragnea discursul din Parlament.

