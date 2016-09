Presedintele Uzbekistanului, Islam Karimov, a murit

Presedintele Islam Karimov, in fruntea Uzbekistanului de peste un sfert de secol, a murit vineri in urma unei hemoragii cerebrale, a anuntat televiziunea publica uzbeca.

"Dragi compatrioti, cu o imensa durere in suflet va anuntam moartea iubitului nostru presedinte", a spus prezentatorul.

Islam Karimov a urcat toate scarile partidului comunist in vremea URSS, pentru a ajunge in cele din urma seful Uzbekistanului sovietic, in 1989. A reusit sa se mentina la putere si dupa obtinerea independentei tarii, in 1991.

Domnia sa a fost asociata cu lungi mandate prezidentiale, victorii zdrobitoare asupra unor concurenti cu notorietate redusa si o participare prezentata ca masiva la fiecare scrutin.

A fost ales pentru un nou mandat de cinci ani in martie 2015 cu peste 90% din voturi.

Numele vehiculate pentru inlocuirea lui Islam Karimov sunt Shavkat Mirzioiev, actualul premier, si Rustam Azimov, vicepremier.

Fiica cea mai mare a presedintelui, Gulnara Karimova, a cazut in dizgratie dupa ce a fost considerata mult timp succesoarea tatalui sau. Acuzata de coruptie, aceasta este in prezent in arest la domiciliu.

Fiica cea mai mica a lui Karimov, Lola Karimova-Tilliaieva, locuieste la Paris, unde este ambasador al Uzbekistanului la UNESCO. Ea a afirmat in 2013 ca nu a mai vorbit cu Gulnara de 12 ani.

Hotnews