Primăria se judecă cu firma unui fost deputat pentru o stradă foarte circulată din Iaşi

Municipalitatea a dat judecată o firmă privată, în tentativa de a recupera un drum public. Primăria a înaintat acţiunea la Judecătoria Iaşi, iar instanţa urmează să aloce un termen. „Municipalitatea a formulat o acţiune în constatare a dreptului de proprietate publică asupra căii de acces (drum public) DS 3959, împotriva SC Comat SA şi Compania Naţională de Căi Ferate CDR SA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga. Calea de acces vizată este o stradă foarte circulată din oraş, fiind toată porţiunea din cartierul Dacia a străzii Sergent Grigore Ioan, artera principală de legătură între zonele Canta şi Dacia pe la bariera BJATM (cealaltă bucată de stradă fiind în cartierul Canta). Primăria a solicitat instanţei să constate că municipiul Iaşi are drept de proprietate publică „exclusivă şi deplină” asupra suprafeţei de 3.690 mp, de pe tronsonul cuprins între strada Tabacului şi strada Canta.

Chirica: "COMAT, o privatizare mizerabilă"

„În subsidiar primului capăt de cerere, s-a solicitat constatatea de către a instanţă a faptului că, în mod eronat, Comat SA şi SNCFR SA au devenit proprietare asupra unor porţiuni aferente drumului public care, prin natura şi declaraţia legii (HG 1354/2001) a fost şi este de uz şi interes general, având şi în prezent aceeaşi funcţiune”, a mai spus Buraga. În luna martie 2016, primarul Mihai Chirica a anunţat că firma Comat, patronată de Traian Dobre, un veteran al politicii locale, fost deputat, vrea să-şi exercite dreptul de proprietate asupra tronsonului de stradă. Edilul preciza la acea vreme că firma lui Dobre ameninţa că va da în judecată Primăria. „Pe lângă faptul că au făcut o privatizare mizerabilă, aşa cum s-a făcut în anii 1990, 1991, 1995, 2000, 2002, pe lângă faptul că au distrus ţara asta, mai vor, unii dintre ei, - mi se pare un act de nesimţire -, să ceară o stradă pe care am circulat cu toţii. Strada este a oraşului, noi am deţinut-o, noi am utilizat-o, noi am folosit-o în scop public, o avem şi inventariată în domeniul public”, declara primarul Mihai Chirica.

Ce a cerut COMAT?

În adresa trimisă municipalităţii, reprezentantul COMAT SA, Traian Dobre, a susţinut că nu a solicitat decât dreptul de a folosi „în deplină şi liniştită posesie” tronsonul de stradă, fără să pretindă „niciun fel de recompensă pentru perioada cât acesta a fost folosit în scopul comunităţii”. Dobre a invocat o hotărâre de guvern din 1991 în urma căreia firma a obţinut un certificat de atestare a dreptului de proprietate inclusiv asupra terenului unde se afla tronsonul de stradă. În finalul adresei, reprezentantul COMAT a mai spus că va da în judecată Primăria şi va cere inclusiv despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosinţă asupra terenului.