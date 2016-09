Primăria vrea să-i scoată pe liberali din sediu cu executorul judecătoresc

Primăria a iniţiat acţiunea după ce PDL şi PNL au fuzionat şi în contextul în care liberalii mai au în folosinţă un spaţiu în Podu Roş. „Evacuarea este în conformitate cu prevederile art. 26, alin. 2 din Legea 334/2006 unde se arată că partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială“, se arată în întâmpinarea înaintată de autoritatea locală.

Reprezentanţii municipalităţii au deschis procesul în martie 2016, în condiţiile în care Primăria a solicitat liberalilor să evacueze spaţiul încă din luna iulie 2015. Termenul de 30 zile impus de municipalitate nu a fost respectat. Ulterior, în decembrie 2015, notificarea a fost trimisă şi prin executor judecătoresc. „Nici la această notificare pârâta nu a dat curs şi nu a eliberat spaţiul deţinut fără titlu“, se precizează în întâmpinare. Municipalitatea a mai amintit că PNL a primit în iunie 2015 un spaţiu în suprafaţă de aproape 300 mp în Podu Roş, unde a fost încheiat un contract de închiriere.

În schimb, liberalii spun că au dreptul la ambele spaţii întrucât cel din bd. Ştefan cel Mare este sediul organizaţiei municipale a PNL Iaşi. „Noi, de exemplu, avem sedii în fiecare comună, pe fiecare localitate avem un sediu şi avem un sediu general, cel din Podu Roş. Din punctul nostru de vedere, Primăria face o confuzie, între sediul general şi cel municipal“, a de­clarat liderul de grup al consilierilor locali ai PNL, Eduard Boz, avocat de profesie.

În Iaşi mai există cazuri similare. De exemplu, după fuziunea dintre PPDD şi UNPR, ultimul partid a fost absorbit de PMP, iar, în prezent, PMP are nu mai puţin de trei sedii, unul fiind dat în folosinţă de Consiliul Judeţean, iar alte două de Primărie. În schimb, alte partide, precum Partidul Ecologist Român (PER), aşteaptă încă de anul trecut ca municipalitatea să-i dea în folosinţă un spaţiu. De remarcat că lista pentru Consiliul Judeţean a PER de la alegerile locale din iunie 2016 a înregistrat un scor electoral de 8% pe municipiul Iaşi.