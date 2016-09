Primarul Chișinăului după scandalul Carla's Dreams: E ca și cum ți-ai filma oaspetele pe WC

Mesajul postat de primarul orasului Chisinau, Dorin Chirtoaca, pe pagina sa de Facebook a starnit controverse online. Acesta a fost indignat de faptul ca presa rusa a dezvaluit identitatea baietilor de la Carla's Dreams.

"Aparent este vorba despre niste jurnalisti meseriasi, tari ca agentul 007, dar de fapt au procedat ca niste lepre. Voi nu ati incercat sa-i deconspirati identitatea, ci sa-i luati farmecul, "fishka" (cum se spune in rusa). Este un talent, este un fenomen, indiscutabil.Timp de 4 ani oricine ar fi dorit, in RM sau in Ro ar fi putea sa-i faca asta. Dar nu a facut-o. De ce? Pentru ca de farmec nu te atingi. pentru daca te atingi, il distrugi. Dincolo de ceea ce canta, cum canta, Carla's Dreams a cucerit si pentru ca a gasit aceasta nisa, a anonimatului, prin care apropo, a facut sa nu atraga toata gloria asupra propriei persoane. Ceea ce inseamna modestie, ceea ce este o valoare. Asta chiar nu e rau de invatat de la el, si noi sa invatam, dar mai ales voi, ca nu va mai ajunge glorie si teritoriu niciodata...El a venit la Moscova cu o piesa noua si in limba rusa. A vrut sa fie politicos, sa va faca pe plac. Omul a fost de bun simt. Voi ce ati facut? L-ati dus pe la radiouri si televiziuni, dar si l-ati plesnit. I-ati scuipat in suflet. Si v-ati dat si eroi pe deasupra. De ce, pentru ca a spus ca e limba romana si nu moldoveneasca pe care ne-ati bagat-o pe gat din 1940 incoace, schimbandu-i si grafia, din latina in chirilica? Sau pentru ca vreti inca o data sa arata-ti "kto rulit"? Nu, ati aratat un singur lucru ca nu-l respectati pe artist, pe om, si prin aceasta ati confirmat inca o data ca nu ne respectati pe noi, cei din RM si din RO. Stiti ce ati facut voi? Este ca si cum ti-ar veni un oaspete acasa, iar tu l-ai fotografia si l-ai filma cum se duce la WC, ai publica si ai spune: "Vai ce tare sunt!" Da, multi poate stiu sau banuiessc, noi l-am invitat la concerte si ale PL si ale Primariei, dar nu ne-a trecut prin cap sa facem asemenea "acte de eroism", desi puteam si era foarte simplu chiar.Iar voi, din pacate veti continua sa fiti respectati numai pentru literatura, cinematografia, dramaturgia, teatrul, baletul, compozitorii si muzica pe care le aveti, pentru Puskin, Lermontov, Tostoi, Esenin, Chaikovskii, Sostakovici, Gaidai, Riazanov s.a. nu insa si pentru politicile publice pe care le faceti, sau politica voastra in ansamblu, propaganda pe care o faceti si alte modalitati brutale prin care incercati sa va impuneti, sau marsaviile precum aceasta prin care incercati sa raniti sufeltul unui om, a unui artist, care nu v-a facut nimic rau si car s-a purtat foarte frumos cu voi.Asa a fost si in 1940, ati venit nepoftiti, ne-ati ocupat. Totusi unii, din bun simt, v-au intalnit cu paine si sare, cum e traditia. Voi ce ati facut? Le-ati luat tot si ia-ti trimis in Siberia. Si tot asa pana azi...Asa ca nu va suparati, poate "jaba davit" ca ati ajuns sa cantati in romana, cu a fost si cu Ozone si Dan Balan, dar pe care tot ati incercat sa-l tineti la distanta, ca doar nu era "mestnii" de la voi. Carla's Dreams va reusi si in continuare sa se afirme si dincolo de hotarele Rusiei, chiar daca va trebui sa inghita mizeriile voastre. Avem cu totii imunitate dupa 200 de ani de ocupatie".

stirileprotv.ro