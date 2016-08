Primele lucruri salvate de pompieri din blocul distrus de explozia din Iași

"Sa nu urati biserica, primaria, agentiile guvernamentale, E-on-ul, institutiile in general. In spatele lor sunt si oameni buni, sensibili, rabdatori si cu har si cu drag de oameni. Au si ei familii, probleme, necazuri. Sa-i iubiti si sa-i intelegeti pe fiecare in parte si sa nu-i etichetati la general.

Oamenii sunt mai sensibili si mai buni decat v-ati inchipui. Primele obiecte care au fost coborate de ingerii pompieri de prin apartamente, n-o sa credeti, au fost flori in ghivece. Si oricat de mari au fost emotiile si durerile, cu totii vorbeau despre florile lor, multe aveau si nume, toti se mandreau si se bucurau cu ele in brate, ca de niste copii cuminti si tacuti. Oamenii au suflete gingase ca florile. Dupa ce se intremeaza bine, bine, o sa v-o arat pe Craciunita care era plina de praf, cioburi si fum iar acum rade si se intinde la soare", a mărturisit Florin Constantin pe pagina sa de Facebook.