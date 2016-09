Prinde curaj Napoli?

CSM Politehnica Iaşi intră în această seară în cantonament, după un antrenament care va avea loc în cursul serii, la baza din Copou. Formaţia ieşeană pregăteşte derbiul Moldovei, cu FC Botoşani, partidă care va avea loc duminică, pe stadionul “Emil Alexandrescu”, de la ora 18:)).

Principala preocupare a antrenorului Nicolo Napoli în aceste zile este stabilirea formulei tactice pe care va miza în disputa din etapa a VII-a a Ligii I de fotbal. În ultimele două meciuri oficiale, la Chiajna, în runda precedentă şi în restanţa cu FC Steaua Bucureşti, disputată săptămâna trecută, tehnicianul a renunţat la sistemul cu patru fundaşi pe care a mizat în startul sezonului, cu diferite variante de plasare a mijlocaşilor şi atacanţilor în faţa lor şi a mers pe modulul “5-4-1”. Efectul a fost înregistrarea a două remize în dispute în care se putea obţine mai mult (Concordia este o echipă modestă, iar Steaua a avut 13 absenţe şi un om eliminat în minutul 57), randamentul ofensiv al Iaşului fiind extrem de scăzut.

Ţinând cont de faptul că absolut toată lumea din Iaşi, de la conducători la antrenori ori de la jucători la suporteri nu ia în calcul decât victoria, este posibil ca Napoli să revină la modulul cu patru apărători, care a fost testat la antrenamentele din această săptămână

Acest lucru ar presupune ca stoperul Mădălin Ciucă să-şi piardă locul de titular, în faţa lui Grahovac rămânând formula de bază Voicu – Mihalache – Frăsinescu - Ţigănaşu. La mijloc, titulari aproape cerţi sunt Milan Mitic, Cătălin Ştefănescu (celălalt jucător under 21 pe care Napoli s-a bazat în startul sezonului, Marian Târşa, a revenit abia ieri de la lotul naţional de juniori under 19, pregătit de fostul antrenor al Iaşului, Costel Enache, lot care a avut o acţiune care a cuprins şi două teste în Finlanda) şi Lukacs Böle. Şanse de a începe, în sfârşit, un meci din primul minut are şi Alexandru Ciucur, jucătorul cel mai bine plătit din lot nefiind pus în valoare până acum. Un semn de întrebare planează asupra jucătorului care îl va susţine pe vârful împins Andrei Cristea, fostul golgeter al României suferind mult în ultimele runde ca urmare a lipsei materiei prime necesare pentru a-şi pune în valoare calităţile. În discuţie sunt Gianmarco Piccioni şi Vasile Gheorghe, italianul având şanse mai mari de a fi titularizat de către conaţionalul său.

Rămânând la stranieri, debutul lui Daisuke Sato la CSM s-ar putea amâna iarăşi, jucătorul de bandă stângă revenind abia ieri la echipă după ce a jucat zilele trecute în naţionala Filipinelor.

Mai multe informaţii despre partida dintre CSM Politehnica şi FC Botoşani precum şi de la conferinţa de presă pe care ieşenii o vor susţine astăzi puteţi afla în numărul de mâine.