PRIVIȚI ce vă așteaptă când vă îmbolnăviți: coadă de la ora 2 pentru bon, oboseală, umilințe

Pentru o consultaţie în Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul „Sfântul Spiridon”, bolnavii se trezesc cu noaptea în cap. Ca să prindă un bilet de ordine la uşa unui medic specialist, bolnavii cronici din Iaşi, dar nu numai, ajung la uşa policlinicii de la 4 dimineaţa. Bolnavii de diabet care vin în ambulatoriu să-şi ia medicaţia o dată la trei luni mărturisesc că sunt luni în care „păzesc” uşa ambulatoriului încă de la ora 2, să fie siguri că intră la medicul specialist chiar în ziua în care au nevoie. Dacă unii bolnavi care se trezesc cu noaptea în cap şi stau la uşa policlinicii au şansa de a fi programaţi chiar în ziua în care ajung aici, pentru unele specialităţi listele de aşteptare se întind pe câteva săptămâni.

Potrivit conducerii spitalului, cozile de aşteptare pentru un bon de ordine apar din cauză că bolnavii se tem că fondurile ambulatoriului se vor termina şi ei nu vor reuşi să-şi facă investigaţiile gratuite. Listele de aşteptare, în schimb, apar conform reprezentanţilor spitalului tocmai pentru că fondurile alocate de CJAS nu sunt pe măsura nevoilor. Soluţia conducerii spitalului pentru a pune capăt cozilor interminabile - o dată de la ghişeul de la intrarea în ambulatoriu, o dată de la uşa medicilor – este un sistem informatic, în baza căruia bolnavii să se programeze online la specialist.

„Bună ziua, dacă veniţi cu biletul de trimitere şi cardul de sănătate astăzi (n.r. - 6 septembrie), vă putem face programare la analize pe 8 octombrie”. Acesta a fost răspunsul laboratorului de analize medicale atunci când reporterii „Ziarului de Iaşi” au sunat pentru a-şi face o programare la analize. A doua zi, la 05.30, în holul Ambulatoriului de specialitate de la Spitalul „Sfântul Spiridon” aşteptau deja câteva zeci de persoane la trei ghişee diferite. Unii bolnavi aşteptau la ghişeul pentru specialitatea de „diabet” şi voiau să-şi facă programare pentru consult la medicul specialist, alţii aşteptau la un ghişeu general care preia bolnavii cronici care au nevoie de un consult la altă specialitate decât boli de nutriţie şi diabet, în timp ce alţi pacienţi aşteptau pentru o programare la analize medicale. „Eu sunt aici de la ora 5, dar asta nu e nimic. Altădată am venit şi la 3.30 sau 4, şi erau deja alţi oameni în faţa mea. Dacă nu vii aşa dimineaţă să prinzi loc în faţă, nu ai nicio şansă să primeşti printre primele bonuri de ordine şi să intri în aceeaşi zi la medic sau la o zi-două distanţă”, a povestit o pacientă care încă aştepta la uşa policlinicii.

În holul ambulatoriului, la 5.30, bărbaţi şi femei deopotrivă aşteptau cu nerăbdare să se facă ora 6 - atunci când se deschide ghişeul pentru diabet – respectiv ora 7 – atunci când se deschid şi celelalte două ghişee. Orele matinale la care bolnavii se aşază la coadă pentru un bon de ordine nu-i mai miră pe portarii ambulatoriului. Oamenii care asigură paza policlinicii au văzut şi cazuri mai nefericite, când ieşenii nu dorm o noapte întreagă şi aşteaptă lângă uşa clădirii câte patru ore. „La diabet vin să prindă rând şi la două dimineaţa. Pe ploaie, pe ninsoare, pe iarnă sau pe vară, vin de la 2 şi stau la uşă. Eu nu am voie să le dau voie pe hol până la 6 dimineaţa şi mă uit cum săracii oameni bolnavi stau şi aşteaptă în loc să se odihnească”, a povestit unul dintre portari.

Primul bolnav care ieri-dimineaţă a luat bon de ordine pentru diabet a fost programat la medic în aceeaşi zi la ora 8. Ca să fie primul la uşa specialistului, ieşeanul a spus că s-a trezit la 4 şi de la 4.30 a aşteptat în faţa ambulatoriului să se deschidă uşa, după care s-a aşezat în faţa ghişeului. „Acum ştiu sigur că nu pierd toată ziua stând să aştept în faţa unui cabinet medical. Eu am venit pentru vizita medicală de rutină care se face ca să continui tratamentul”, a povestit ieşeanul.

Profesorul Mariana Graur, şefa Clinicii de diabet zaharat de la Spitalul „Sfântul Spiridon”, a explicat că rândul de aşteptare care se formează în faţa ghişeului pentru un bon de ordine a apărut din dorinţa bolnavilor care la un moment dat s-au revoltat că alţi pacienţi care nu aşteaptă intră în faţa lor la medic. „În cazul nostru, pacienţii care se adresează sunt exclusiv din judeţul Iaşi. Ei au vrut să se organizeze acest sistem de aşteptare pentru un bon de ordine să nu mai existe discuţii la uşa medicului că unul a aşteptat şi că altul a intrat înaintea lui fără să stea acolo. Fondurile pe care le avem alocate nu sunt o problemă şi bolnavii nu plătesc consultaţia indiferent de ziua în care vin, dacă este mai la începutul lunii sau mai la final. Dacă ar fi să respectăm legea, am vedea numai 28 de pacienţi, însă noi îi primim pe toţi care ni se adresează într-o zi. Şi pe cei cu programare, şi pe cei cu urgenţe”, a arătat profesorul Mariana Graur.

Bârliba: „Nu ştiu cine a spus că sunt liste de aşteptare la laborator”

Deranjat că „Ziarul de Iaşi” i-a cerut un punct de vedere referitor la cozile din ambulatoriu, respectiv la listele de aşteptare, managerul spitalului, ec. Ioan Bârliba, a precizat că nu are mai mult de un minut la dispoziţie pentru a explica situaţia din ambulatoriu. „Nu ştiu cine a spus că sunt liste de aşteptare la laborator, dar nu este adevărat. Contractul cu CJAS pe care îl avem pentru serviciile din ambulatoriu este limitat, şi aşa cum am intrat noi în contract pe astfel de servicii, aşa au intrat şi furnizori privaţi. Având în vedere că laboratorul nostru are rezultate bune, oamenii preferă să ni se adreseze nouă, de aceea apar cozile. Suma fiind limitată, pacienţii preferă să vină în intervalul 1-6 al lunii în ambulatoriu să facă analizele. Dacă am avea zilnic câte 15-20 de pacienţi, banii ne-ar ajunge până pe data de 25 chiar 30 a lunii. Medicii de familie trimit mai mulţi bolnavi, noi nu îi putem refuza şi atunci apar astfel de situaţii”, a precizat ec. Ioan Bârliba.

Un proiect pentru programări on-line

Directorul medical al Spitalului „Sfântul Spiridon”, profesorul Ştefan Georgescu a explicat că totuşi unitatea medicală încearcă să rezolve problema cozilor din ambulatoriu prin implementarea unui proiect potrivit căruia, atât pacienţii, cât şi medicii de familie să facă online programarea la specialist. „Chiar acum plec de la Colegiul Medicilor Iaşi, unde am lăsat un document informativ despre acest proiect. Potrivit acestuia, programările pot fi făcute pe suport electronic pentru că ne dorim să venim în sprijinul bolnavului. Vrem ca pacientul cronic să vină în ambulatoriu la medic doar în ziua în care este programat conform documentului pe care îl va primi online. Programul este funcţional şi trebuie doar ca medicii de familie sau bolnavii înşişi să-şi facă programarea online”, a arătat profesorul Georgescu.

Chirurgul a subliniat că listele de aşteptare pentru analize medicale apar pentru că fondurile alocate de CJAS nu sunt suficiente având în vedere că adresabilitatea pentru acest serviciu este mereu crescută. „Listele de aşteptare apar tocmai din cauză că fondurile alocate pentru laborator nu sunt chiar pe măsura necesităţilor. Una este să se facă 200-300 de analize pe săptămână şi alta e când ajung să se efectueze chiar şi câte 600-700 în cinci zile”, a mai apreciat medicul. În Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul „Sfântul Spiridon” se acordă servicii medicale atât bolnavilor cronici din Iaşi, cât şi celor din alte judeţe.