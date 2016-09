Profesorul bolnav de cancer căruia 400 de studenți i-au cântat sub geam a murit

Profesorul bolnav de cancer, caruia 400 de elevi i-au cantat serenada in fata casei, a murit, la cateva zile dupa gestul impresionat facut de tineri.

Cu cateva zile in urma, elevii Academiei Christ Presbyterian, din Nasville, SUA, s-au adunat in fata casei profesorului lor, Ben Ellis, pentru a-l sustine in lupta cu cancerul (VEZI AICI).

Insa, profesul a pierdut batalia cu cancerul sambata dimineata. "Ben a fost un dar pentru noi toti. Ultimele sale cuvinte au fost "va iubesc. Acum, mai mult ca oricand, cred ca Dumnezeu este bun si El este aici cu noi. Sunt plin de speranta, pace si bucurie. Va doresc la fel si voua. Iisus este bun" a spus acesta, conform unuia dintre apropiati, citat de stirileprotv.ro.

Ellis a predat latina si invataturi despre Bibile, din 2008. Anul trecut, insa, a fost diagnosticat cu cancer si a inceput chimioterapia. Dar asta nu l-a impiedicat sa apara in fata studentilor. Acesta a lasat in urma cinci copii.

La inceputul lunii, elevii sai au facut un gest induiosator si au cantat in fata casei sale, ca sa il incurajeze.

Potrivit profesoarei Leslie Ponder, decizia de a-l vizita pe Ellis a fost luata de catre copii: “Sunt profesoara la aceeasi scoala si il consider pe Ben un prieten. Acest gest a venit spontan, elevii erau in timpul cursurilor, unii dintre ei au renuntat la a mai sustine teste, pentru a fi prezenti la aceasta lectie de viata, despre empatie, dragoste si comunitate.”, potrivit the Independent.