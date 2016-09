Prognoza meteo pentru joi si vineri: Temperaturi mai coborate decat cele specifice acestei perioade

Ziua, cerul va fi temporar noros si va ploua slab, local in zonele montane si pe arii restranse in restul teritoriului, informeaza meteorologii, potrivit Mediafax.

Joi

In cursul noptii, cerul va fi variabil, cu innorari in regiunile estice si la munte, iar in primele ore si in cele centrale si central-sudice, unde numai izolat se vor semnala ploi slabe. Trecator, pe crestele montane inalte, vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si izolat in celelalte zone. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 si 21 de grade, iar cele minime intre 2 si 12 grade. Pe spatii mici, dimineata si noaptea, va fi ceata.

Vineri

Valorile termice vor continua sa creasca usor, insa vremea se va mentine racoroasa, indeosebi dimineata si noaptea. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare si, mai ales ziua, va mai ploua slab pe arii restranse la munte si in nord-estul teritoriului si izolat in nord, centru si sud-est. Trecator, pe crestele inalte de munte, vor fi posibile precipitatii si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana si trecator in estul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 15 si 23 de grade, iar cele minime intre 1 si 13 grade. In zonele joase de relief, dimineata si noaptea, pe spatii mici va fi ceata.