PROGNOZA TOAMNEI: Temperaturi ridicate în septembrie, ploi abundente în octombrie, lapoviţă şi ninsori în noiembrie

SEPTEMBRIE. Temperaturile medii lunare vor avea valori peste normele climatologice in sud-est si local in regiunile sudice si estice, iar in rest vor fi apropiate de norme.

Cantitatile totale de precipitatii vor fi deficitare in regiunile sudice si estice si local in vest, iar in restul teritoriului vor fi apropiate de valorile normale.

OCTOMBRIE. Temperaturile medii lunare ale aerului vor fi mai ridicate decat normalul perioadei in cea mai mare parte a teritoriului, exceptand, local, regiunile nordice, centrale si vestice, unde acestea se vor apropia de media climatologica.

Cantitatile totale de precipitatii vor fi apropiate de norma in sud-estul si local in sudul tarii, iar in restul teritoriului vor avea o tendinta spre excedent.

NOIEMBRIE.Temperatura aerului va avea valori medii lunare apropiate de norma in cea mai mare parte a tarii, posibil mai ridicate, local, in sud, sud-est si vest.

Cantitatile totale de precipitatii se vor incadra, in general, in normele climatologice in regiunile sud-estice si sudice, iar in rest vor putea fi excedentare.