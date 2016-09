Programele de well-being pentru angajati sunt doar o pierdere de timp si bani aruncati?

Te-ai intrebat vreodata de ce managerii nu aloca bugete pentru starea de bine a angajatilor? De cele mai multe ori acestia considera ca nu ar trebui sa fie un must oferirea de programe care sa le imbunatateasca angajatilor starea de bine la munca pentru ca motivarea acestora se face financiar si mai putin prin intemediul unor astfel de programe. Un alt motiv ar fi faptul ca randamentul unei persoane la locul de munca nu poate creste semnificativ datorita acestor programe incat sa merite sa investeasca timp si resurse materiale in implementarea lor.

Am putea fi tentati sa gandim asa si, mai rau, sa privim oamenii cu care lucram sau care lucreaza pentru noi ca pe un fel de masinarii care odata ce au intrat pe usa institutiei au fost activate in work-mode si nu ar trebui sa se opreasca decat in momentul in care timpul de lucru s-a terminat.

Realitatea este, da, stim cu totii, alta. Suntem oameni, nu masinarii si pe langa faptul ca avem capacitati cognitive la care apelam si pe care le folosim zi de zi pentru a duce la bun sfarsit diverse activitati, fiinta umana are nevoie de mult mai multe pentru a functiona normal sau, si mai bine, la un nivel superior.

Si apropos de masinarii, poate ca analogia este putin fortata, insa haide sa ne gandim ca masinariile au nevoie din cand in cand sa fie unse pentru a nu scartai. Ia, de pilda, automobilul tau. Il alimentezi cu benzina pentru a se deplasa (sa zicem ca in cazul omului benzina este reprezentata de trebuinte sau motive) insa nu este suficient sa am rezervorul plin, ci am nevoie pentru ca motorul sa functioneze si sa nu cedeze, de ulei, ulei pe care il verific din cand in cand, il mai completez si chiar il schimb. Priveste uleiul ca pe ceva de care angajatul tau are nevoie ca sa nu scartaie, sa nu se deterioreze, sa functioneze la capacitatea cea mai mare sau sa nu se ghideze dupa principiul ”las-o ba ca merge-asa” (intelegi ce vreau sa spun).

Verifica din cand in cand starea angajatilor tai si ofera-le cate un program care sa le creasca moralul si ai sa vezi ca rezultatele vor fi din ce in ce mai bune. Hraneste-le nevoia de a se dezvolta si a creste profesional si personal si ai sa fii martorul unor rezultate remarcabile. Ba, mai mult, ca bonus, vei vedea ca nu vor incerca sa caute un loc de munca mai bun, ci iti vei mentine o rata a retentiei angajatilor foarte crescuta. In plus, cifrele iti voi releva o scadere a concediilor medicale in compania ta. Bonus la bonus: in conditiile in care este evident ca iti respecti angajatii si le oferi diverse facilitati, aceste informatii nu vor fi pazite ca secretele de stat ci, din contra, informatia va circula si astfel cand vei avea nevoie de noi angajati nici nu vei cauta prea mult si sigur vei avea de unde sa alegi pentru ca astfel de facilitati nu fac decat sa atraga candidatii.

In aceste conditii, da-mi voie sa rectific: Programele de well-being NU sunt o pierdere de timp si bani aruncati pe geam, programele de well-being sunt activitati care ar trebui desfasurate in orice companie (mica sau mare) pentru ca angajatii sa fie mai productivi, iar business-ul sa creasca.

Si, ca sa stii de unde sa incepi sau cum sa faci ca programele tale de well-being să fie de impact, iata cativa pasi de urmat in crearea acestora:

Pasul 1: Formeaza o imagine reala a punctelor de imbunatatit cu privire la starea de bine a angajatilor din compania pe care o reprezinti, asta va presupune inclusiv sa realizezi survey-uri sau focus grupuri.

Pasul 2: Aliniaza programul cu obiectivele strategice de business sau cu politicile acestuia, prioritizeaza in functie de ce este important. Poti crea chiar o politica de companie in acest sens.

Programul va trebui sa tina cont de:

Nevoile angajatilor de la pasul;

Obiectivele organizatiei;

Un nivel crescut de adresabilitate in interiorul companiei;

Infrastructura companiei, politici si proceduri existente.

Pasul 3: Defineste foarte clar obiectivele programului si modul in care vei masura succesul. Foloseste o echipa cu expertize diferite in design-ul programului.

Pasul 4: Obtine implicarea continua si suportul managementului.

Pasul 5: Implica angajatii de la toate nivelele in planificarea programului si chiar cu sugestii pentru a obtine acel sentiment de “ownership”.

Pasul 6: Promoveaza beneficiile angajatilor.

Pasul 7: Implementeaza programul, evalueaza si ajusteaza pe masura ce il implementezi. Si pune-ti urmatoarele intrebari.

Avem implicarea managementului, dar a angajatilor?

Avem un leader care promoveaza programul?

Avem un responsabil implicat in coordonarea acestui program?

Primim si incurajam suficient feedback si sugestii din partea beneficiarilor programului?

Am adaptat programul la nevoile organizatiei, dar la problemele angajatilor?

Are succes programul, suntem pe calea cea buna?

Vei avea astfel, de implementat programe care vor raspunde nevoilor reale din compania ta cu multe beneficii pe termen lung.

Ada Maria Cepan, Coordonator evenimente corporate

Dynamic Human Resources