Protest fără precedent la Spitalul Floreasca. Medicii de la Urgențe demisionează în bloc

17 medici de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, care lucrează la Unitatea Primiri Urgenţe SMURD, şi-au dat demisia miercuri pe motiv că sunt trataţi într-un mod nedemn şi abuziv de către managerul interimar Sorin Păun. "Am fost informat de demisia a 17 medici de la UPU SMURD, care au dat drept motiv presiunea psihologică şi modul în care li se adresa managerul spitalului, domnul Păun", a confirmat pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, doctorul Bogdan Opriţa.

De asemenea, unul dintre medicii demisionari a declarat în faţa spitalului că "este o reacţie pe care trebuia să o avem acum câteva luni, problema este managementul defectuos care afectează calitatea actului medical. Nu gărzile sunt problema, ci felul în care ni se adresează, cum ne tratează. Mai urmează să mai depună demisii şi alţi colegi".

"Managerul a refuzat să semneze pentru achiziţionarea unor medicamente, iar din septembrie nu vor mai fi medicamente absolut deloc. Ne-am dat demisia, suntem în preaviz două săptămâni şi dacă nu se rezolvă ceva, ne găsim de lucru în altă parte", a spus un alt medic.

Întrebaţi cum s-au descurcat în lipsă de resurse, doctorii spun că s-au descurcat cum au putut, dar nu din resursele spitalului, cumpărând medicamente de la farmacie cu bani din propriul buzunar. "De două-trei luni sunt probleme cu medicamentele, întâi am rămas noi fără medicamente, apoi spitalul, am cerut ajutor şi la Ministerul Sănătăţii. S-au găsit soluţii, dar tot apar probleme, dispar medicamente, s-au făcut achiziţii de aparate noi care ulterior s-au retras. Am cumpărat şi noi medicamente din banii noştri, dar sunt medicamente cum sunt sedativele, care nu se pot lua de la farmacie", a mai spus un medic.

Demisiile au fost depuse după ce au apărut şi în presă înregistrări audio în care Sorin Păun i-ar fi înjurat pe medici. Doctorul Păun a fost numit manager interimar în aprilie, după ce fostul ministru al Sănătăţii, Patriciu Achimaş-Cadariu, i-a cerut demisia managerului Nicuşor Louchi, după ce a vizitat pe neaşteptate unitatea de arşi de la Floreasca, care nu era încă funcţională la vremea aceea.