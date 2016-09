PSD a boicotat şedinţa cerută de consilierii opoziţiei. S-a oprit la 100 m depărtare

Puterea şi opoziţia din Consiliul Judeţean s-au confruntat ieri de la distanţă. Consilierii PNL şi PMP au convocat pentru ieri, la ora 11, o şedinţă extraordinară în plen pentru a dezbate actualizarea indicatorilor tehnico-economici la toate drumurile incluse în Masterplanul Judeţean de Transport, adoptarea montajului financiar şi a cadrului juridic prin care finanţarea să poată fi asigurată şi demararea procedurilor de achiziţii pentru proiectarea şi executarea lucrărilor pentru întreg masterplanul. Cu o jumătate de oră înaintea şedinţei, consilierii PSD s-au adunat la sediul partidului pentru a explica de ce demararea întregului masterplan nu este posibilă şi de ce demersul opoziţiei ar fi pur politic. Consilierii PSD şi ALDE au boicotat şedinţa convocată de PNL şi PMP, aceasta nemaiavând loc din lipsă de cvorum, dar războiul pe marginea drumurilor judeţene este abia la început.

Reprezentanţii PSD au apreciat că demersul iniţiat de PNL şi PMP nu face decât să reia prevederi ale hotărârilor CJ adoptate în ultimii doi ani. În plus, sumele disponibile în conturile CJ nu ar permite atacarea lucrărilor de pe toate cele 8 subaxe de transport incluse în masterplan. „Când am spus că unii colegi nu ştiu să se uite într-un bilanţ contabil, nu am zis-o degeaba. În buget avem 43,6 milioane de euro, din care 7,1 milioane de euro au fost alocate, prin mai multe hotărâri, pe destinaţii speciale. Excedentul nostru este astfel de 36,5 milioane de euro, din care 12 milioane de euro vor fi necesari pentru cofinanţarea proiectului de reabilitare a drumului Iaşi – Suceava şi acoperirea cheltuielilor neeligibile. Alte 4 milioane de euro sunt necesare pentru cofinanţarea a 7 proiecte europene aflate în derulare sau începute. Excedentul real este deci de vreo 20 milioane de euro. Mai putem împrumuta de la BERD sau BEI 20-30 milioane de euro. Masterplanul înseamnă costuri de peste 100 milioane de euro”, a declarat preşedintele CJ, Maricel Popa.

Acesta a apreciat că demararea de lucrări pe mai multe drumuri judeţene concomitent ar fi imposibilă şi din cauza întârzierilor în derularea procedurilor de achiziţie. „Am scos două drumuri la licitaţie, pe studiile de fezabilitate făcute anul trecut, de fosta conducere a Direcţiei de Drumuri. Avem deja 202 solicitări de clarificări din partea firmelor interesate. Studiile au fost făcute de un SRL cu doi angajaţi, cu erorile de rigoare. Investiţiile vor trebui etapizate”, a spus Popa. Oficialii PSD au precizat că o parte a lucrărilor prevăzute în masterplan au fost deja atacate, efectuându-se lucrări în zona Blăgeşti – Vânători, Tomeşti, Sineşti, Bârnova sau Hadâmbu. „Toate acestea sunt tronsoane din masterplanul aprobat. Sunt lucrări de 4,6 milioane de euro. Nu putem spune că trebuie o şedinţă extraordinară pentru masterplan, câtă vreme lucrăm deja la el”, a precizat vicepreşedintele CJ, Victorel Lupu. Conform executivului CJ, în următorii trei ani ar putea fi efectuate lucrări pe 250-300 km de drumuri judeţene.

Deşi sediul PSD se află la mai puţin de 100 metri de Casa Pătrată, consilierii PSD nu au ajuns şi la şedinţa CJ. La aceasta s-au prezentat doar 15 dintre iniţiatori şi 17 primari PNL din judeţ. În lipsa executivului CJ, ca şi a secretarului CJ, Lăcrămioara Vernică, aflată în concediu, şedinţa a fost condusă de şefa Direcţiei Juridice, Gabriela Alungulesei. Aceasta a constatat lipsa cvorumului necesar desfăşurării şedinţei, declarând-o închisă în doar două minute. „Noi am redactat proiectul de hotărâre în baza declaraţiilor preşedintelui CJ cu privire la situaţia financiară a instituţiei. Într-adevăr, de la o declaraţie la alta, suma de care spunea că dispune se tot micşora, dar noi am mers oricum pe suma cea mai mică. Dacă situaţia este alta, cel mai indicat ar fi fost ca preşedintele CJ să vină şi să discutăm”, a declarat liderul consilierilor judeţeni PNL, Daniel Minciună.

Şi primarii liberali prezenţi la şedinţă au condamnat absenţa reprezentanţilor PSD. „Este o lipsă de respect faţă de locuitorii din mediul rural, pentru că majoritatea drumurilor judeţene arată deplorabil. Pe oameni îi interesează să aibă drum, indiferent de culori politice. În masterplan avem drumul Plugari – Borosoaia, la egalitate de punctaj cu Iaşi – Bârnova. Pe acesta din urmă se lucrează deja. Al nostru a fost uitat din cauza culorii politice a primarului”, a declarat primarul comunei Plugari, Paul Mursa.

Daniel Minciună a apreciat că, în pofida boicotării propunerii de demarare a lucrărilor din întreg masterplanul, executivul CJ va fi obligat să înceapă în scurt timp procedurile de licitaţie. „Studiile de fezabilitate au fost recepţionate în septembrie 2015. Legea obligă ca studiile făcute într-un an să fie puse în practică cel mai târziu la sfârşitul anului viitor. În caz contrar, se impută. Şi anul trecut, tot PSD era majoritar în CJ. În privinţa cererilor de clarificări făcute la cele două drumuri de care vorbeşte preşedintele CJ, îl anunţ că trebuie să se obişnuiască. Aş putea să-i spun şi numele firmei care a depus cele mai multe astfel de solicitări. Există firme «abonate» la contestaţii şi clarificări. Una din ele depunea pe când eram director la Drumuri, zeci de cereri la fiecare procedură”, a spus Minciună.

Reprezentanţii PNL şi PMP şi-au anunţat intenţia de a propune acelaşi proiect de hotărâre şi la şedinţa ordinară a CJ, care ar urma să se desfăşoare la sfârşitul acestei luni. În această situaţie, proiectul va trebui să fie supus dezbaterii.