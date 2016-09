"PuieMonta" devine PokePonta

Liderul PRU Bogdan Diaconu a iniţiat pe Facebook un apel pentru a-l aduce pe Victor Ponta în formaţiunea sa, inspirat din jocul PokemonGO, cerându-le susţinătorilor săi să îi scrie fostului premier un mesaj pentru ca "cel mai tare pokemon" să vină în PRU, Ponta răspunzând că, după ce a fost "Mickey Mouse" şi "PuieMonta", a ajuns PokePonta. "Apel către toţi românii! Ajutaţi Partidul România Unită să-l prindă la Pokemon GO pe cel mai tare POKEMON! Dă-i lui PokePonta un mesaj pe FB să vină la PRU!!!", se arată în mesajul lui Bogdan Diaconu. După o oră de la postarea liderului PRU, Victor Ponta a răspuns, glumind pe Facebook: "Ei asta mai lipsea. După ce am fost Mickey Mouse, The Plagiator, PuieMonta, etc., etc., am ajuns şi PokePonta". El a spus că deja copiii lui l-au "capturat", dar în ceea ce priveşte apelul lui Bogdan Diaconu "de mâine la Parlament vedem". După campania de racolări începută de PRU, în urma căreia mai mulţi parlamentari au intrat în formaţiune, Bogdan Diaconu a afirmat că acum îl aşteaptă şi pe Victor Ponta să facă acest pas. În replică, fostul premier a spus că va ajuta PRU cu sfaturi, dar nu doreşte să plece din PSD.

Recent, unul din prietenii foarte apropiaţi ai fostului premier, respectiv Sebastian Ghiţă s-a înscris în PRU. La această formaţiune politică au aderat până acum mai mulţi deputaţi şi senatori foşti membri şi PSD şi PRM, dar şi independenţi. "Nu e un proiect anti - PSD sau anti - PNL, ci un proiect care să facă ce nu fac aceste partide. Capitalul românesc e ucis continuu. Orice partid politic din România şi-l doreşte pe Victor Ponta preşedinte, în afara de PNL. El decide dacă va rămâne în acel PSD care nu va face mai mult de 40%. Nu am discutat cu Victor Ponta, e plecat din ţară. Rămâne să vedem care va fi opţiunea lui. PNL are 23-24% în sondaje, iar PSD beneficiază de această impotenţă politică a PNL. Dacă ALDE nu ia un scor de 10%, acest PRU e o opţiune de colaborare pe scena politică", a declarat Sebastian Ghiţă la B1 Tv, despre PRU. Surse politice citate de Stiripesurse.ro susţin că înscrierile în PRU vor continua, iar în scurt timp urmează să fie depusă documentaţia pentru formarea de grupuri parlamentare în Senat şi Camera Deputatilor.