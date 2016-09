Puiu si Mungiu – soarele si luna filmului romanesc

„Intalnit“ e impropriu spus, pentru ca au fost ca soarele si luna. Cristi Puiu a deschis competitia in 12 mai 2016, doua zile mai tarziu intorcandu-se acasa, Cristian Mungiu a avut premiera mondiala in 19 mai si a stat pana la sfarsit, parca banuind ca va lua un premiu (pentru regie, ex-aequo). Prezenta in aceeasi cursa a dat apa la moara comentariilor in targul bucurestean despre rivalitatea celor doi, iar presa straina a inceput si ea sa vorbeasca. Vezi articolul amplu din „LA Times“ a carui idee era ca rivalitatea e, de fapt, utila filmului romanesc. Cei doi cineasti nu recunosc ca ar fi in competitie.

Puiu a marturisit la o discutie publica organizata de Cinepub inainte de Cannes ca n-ar indrazni sa pretinda ca o parte din Palme d’Or-ul obtinut de Mungiu i se datoreaza (sugerand exact contrariul), in vreme ce Mungiu ar putea raspunde printr-o intamplare traita de el. Cineva i-a spus: „Domnule Corneliu Porumboiu, va admir. 4 luni, 3 saptamani si 2 zile e cel mai mare film pe care l-am vazut in ultimii ani!“.

La care Mungiu a raspuns: „Imi pare bine ca v-a placut, dar ma confundati. Eu sunt Cristi Puiu“.

Punctele de contact si de desprindere ale celor doi, ca preambul la intrarea lui Sierranevada pe ecranele noastre, in 9 septembrie 2016, pe suplimentuldecultura.ro