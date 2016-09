Pus pe făraş, fără explicaţii

Colaborarea dintre Dan Roman şi CSM Politehnica Iaşi s-a încheiat. Roman a revenit ieri în oraşul natal, Cluj, şi a semnat un acord cu gruparea CFR.

Atacantul de 1,88 metri, care împlineşte în decembrie 31 de ani, sosise în vară la Iaşi, după despărţirea de FC Botoşani, unde nu confirmase în sezonul trecut. Evoluţiile bune avute însă de fotbalist la FCM Târgu Mureş şi mai ales Gaz Metan Mediaş, în perioada 2011-2015, i-au făcut însă pe oficialii ieşeni să considere că jucătorul care mai trecuse pe la Bistriţa, Forex Braşov şi CSM Râmnicu Vâlcea va suplini plecarea lui Bojan Golubovic. În ciuda faptului că în cantonamentul din Turcia Roman a marcat două goluri, el nu a fost pe placul antrenorului Nicolo Napoli, care l-a folosit foarte puţin în meciurile oficiale. Mai mult, s-a ajuns la concluzia că fotbalistul nu poate ajuta echipa, discuţii despre întreruperea colaborării fiind auzite încă de săptămâna trecută.

Ieri, mutarea a fost anunţată oficial. “Am reziliat contractul lui Roman”, a spus preşedintele executiv Florin Prunea. Acesta a anunţat şi că va aduce un înlocuitor pentru Dan Roman: “Suntem în discuţii cu mai mulţi atacanţi străini. Când vom găsi o soluţie bună, vom aduce un vârf”.

Fotbalistul a rămas perplex atunci când a auzit că echipa ieşeană vrea să renunţe la el. “În vară, nici nu rupsesem colaborarea cu Botoşani şi Iaşul m-a convins să vin aici. Cum mi s-a spus că sunt dorit, nu am mai aşteptat alte oferte. Am venit cu inima mare la Iaşi, dorind să-mi arăt calităţile. Nu am avut niciun conlfict cu nimeni, parametrii mei de la antrenamente erau foarte buni, am tras de mine şi am reintrat mai devreme când am fost accidentat, însă în patru meciuri am jucat 70-80 de minute. Nu aveam cum să am un randament grozav în aceste condiţii, mai ales că nici echipa nu a avut un randament bun” a declarat fotbalistul, care a adăugat: “Mă aşteptam ca după această perioadă de pauză să primesc mai multe şanse, să joc mai mult, poate chiar două-trei meciuri ca titular, să arăt ce pot. La sfârşitul săptămânii trecute am primit însă un telefon de la domnul Prunea care mi-a zis că dacă nu-mi reziliez contractul voi fi trimis să mă pregătesc separat de echipa mare. Mi s-a spus că nu sunt pe placul domnului Napoli. Eu nu înţeleg atunci de ce am fost adus. Eu nu am schimbat două vorbe cu domnul Napoli, nu mi-a zis ce nu-i place la mine. E foarte frustrant să ţi se întâmple aşa ceva, e o motivaţie puerilă. Mi s-a mai zis că nu m-am adaptat. Eu am o relaţie excelentă cu tot vestiarul! N-a fost frumos cum s-au comportat cu mine!” Roman a explicat de ce a plecat la CFR: “Eu sunt un om de caracter. Chiar dacă am primit vestea cu două zile înainte de expirarea perioadei de transferări, nu am dorit să stau undeva unde nu sunt dorit, să-mi iau contractul degeaba. Am lansat informaţia că Iaşul nu mă mai doreşte. Sper norocul meu, am găsit imediat oameni care mai cred în mine şi am semnat cu CFR, care m-a legitimat chiar dacă sunt accidentat. Sper să-mi revin repede şi voi face totul pentru a le răsplăti încrederea”.