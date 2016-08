Radwanska a câştigat US Open Series

Agnieszka Radwanska a ocupat locul I în clasamentul US Open Series şi va primi un bonus de un milion de dolari dacă va câştiga ultimul Grand Slam al anului, în timp ce Simona Halep a ocupat locul III, poziţie pentru care, în aceeaşi situaţie, bonusul este de 250.000 de dolari. US Open Series este format din patru competiţii care preced turneul de la Flushing Meadows: Stanford, Montreal, Cincinnati şi New Haven. Jucătoarele care participă la aceste turnee primesc puncte în funcţie de performanţele înregistrate, primele trei sportive calificându-se pentru premii suplimentare la US Open. Radwanska a câştigat turneul de la New Haven, a fost sfertfinalistă la Cincinnati şi a jucat în optimi la Montreal. Ea a acumulat 110 puncte în ierarhia US Open Series, la fel ca britanica Johanna Konta, câştigătoare la Stanford, sfertfinalistă la Montreal şi calificată în optimi la Cincinnati. Poloneza a întrecut-o însă pe Konta, deoarece a învins-o la Cincinnati. Pentru că au evoluat la trei turnee din US Open Series, punctele lor au fost dublate, astfel că Radwanska şi Konta au terminat cu 220 de puncte. Simona Halep a avut rezultate mai bune decât cele două sportive, fiind câştigătoare la Montreal, turneu de categorie mai bună decât Stanford şi New Haven (Premier 5 faţă de Premier), şi a fost semifinalistă la Cincinnati, o competiţie tot din categoria Premier 5. Dar pentru că nu a participat decât la două turnee, Halep a rămas cu punctajul nemodificat - 145 de puncte - şi s-a clasat pe locul III în US Open Series. În funcţie de rezultatele pe care le vor înregistra la grand slam-ul de la New York, Radwanska va primi un bonus între 15.000 de dolari (dacă pierde în primul tur) şi un milion de dolari (dacă va obţine trofeul), Konta, între 7.500 de dolari şi 500.000 de dolari, iar Halep, între 3.750 de dolari şi 250.000 de dolari. Anul trecut, jucătoarea din Constanţa a ocupat tot locul al treilea în US Open Series, apoi a jucat în semifinale la Flushing Meadows, astfel că a primit un bonus de 62.500 de dolari.

Simona Halep, locul 5 WTA, va debuta, astăzi de la ora 18.00, la US Open, urmând a evolua cu belgianca Kirsten Flipkens, locul 56 WTA, în manşa I. Câştigătoarea US Open va primi 3,5 milioane de dolari, iar finalista 1,75 de milioane de dolari. La aceste sume se adaugă bonusurile din US Open Series, dacă este cazul.

* Sorana Cîrstea face pereche cu sportiva sârbă Ana Ivanovici la US Open, cele două urmând să întâlnească în primul tur al probei de dublu feminin cuplul francez Caroline Garcia/Kristina Mladenovic, cap de serie 1. Printre favoritele la dublu la US Open se numără Monica Niculescu şi jucătoarea americană Vania King, cap de serie 10, care vor evolua în runda inaugurală împotriva perechii americane Ashley Weinhold/Caitlin Whoriskey.Irina Begu şi Raluca Olaru vor întâlni cuplul Jelena Ostapenko/Andrea Petkovic (Letonia/Germania), iar Andreea Mitu, care face pereche cu Aleksandra Krunic (Serbia), joacă în primul tur cu neo-zeelandeza Marina Erakovic şi spaniola Arantxa Parra.

Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer, cap de serie numărul 5, va întâlni cuplul Julian Knowle/Florian Mayer (Austria/Germania) în primul tur al probei de dublu masculin. Favoriţi principali sunt francezii Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, care vor întâlni în runda inaugurală perechea americană Mackenzie McDonald/Martin Redlicki.

Clasamentele tenisului

Top 10 WTA: 1 (1). Serena Williams (SUA) – 7.050 p; 2 (2). Angelique Kerber (Germania) – 6.860 p; 3 (3). Garbiñe Muguruza (Spania) – 5.830 p; 4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) – 5.705 p; 5 (5.). Simona Halep (România) – 5.151 p; 6 (6). Venus Williams (SUA) – 4.005p; 7(7). Viktoria Azarenka – 3.551 p; 8(8). Roberta Vinci (Italia) – 3.465 p; 9(9). Madison Keys (SUA) – 3.386 p; 10 (10). Svetlana Kuzneţova (Rusia) – 3.190 p. Poziţiile celorlalte jucătoare române din Top 200: Irina Begu – 23 (22); Monica Niculescu – 58 (57); Sorana Cîrstea – 86 (88); Ana Bogdan – 116 (117); Patricia Ţig – 128 (129); Andreea Mitu – 197 (192). La dublu: Monica Niculescu – 15 (16); Irina Begu – 48 (48); Raluca Olaru – 75 (75); Andreea Mitu – 77 (77).