Reactia incredibila a unui cuplu din China care a pierdut avionul. Ar putea sa li se interzica sa mai zboare vreodata

Un cuplu din China a fortat intrarea pe aeroportul din capitala dupa ce a ajuns la cateva minutedupa inchiderea portii de imbarcare. Cei doi voiau cu orice pret sa ajunga in Shanghai si aveau bilete la un zbor Air China, astfel ca femeia, tarandu-si sotul dupa ea, potrivit martorilor oculari, a doborat mai multi angajati ai aeroportului care incercau sa o impiedice sa ajunga la avion.

Dupa ce au reusit astfel sa forteze intrarea, cei doi soti au luat-o la fuga pe pista si au ajuns la avion inainte ca acesta sa inceapa manevrele de decolare. Femeia s-a asezat pe jos in fata trenului de aterizare, pentru a impiedica aeronava sa plece, in vreme ce sotul, mai discret, s-a instalat cu valizele in apropiere de coada avionului.

In cele din urma, oficialii au intervenit si i-au arestat pe cei doi. Sotii s-au aparat spunand ca nu au fost informati la ce ora se inchid portile, astfel ca au ratat zborul, insa ulterior politistii au gasit ora tiparita clar pe biletele de imbarcare. Din vina lor, cursa aeriana a avut o intarziere de 20 de minute.

Pentru fapta lor, cei doi soti risca intre 5 si 10 zile de inchisoare si o amenda de 500 RMB (75 de dolari). De asemenea ar putea sa li se interzica sa mai zboare.

Stirileprotv.ro