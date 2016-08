Reactia lui Becali dupa tragerea la sorti: Vreau sa ajungem in finala!

Finantatorul Stelei, Gigi Becali, se declara increzator dupa tragerea la sorti pentru grupele Europa League, apreciind ca echipa sa poate ajunge chiar pana in finala competitiei. "Vreau mai mult decat primavara europeana. Vreau sa ajungem in semifinale sau poate chiar in finala", a spus Becali, la Sport.ro.

Acesta si-a amintit de precedenta dubla cu Villarreal, din anul 2005. Steaua se va intalni cu echipa spaniola in Grupa L a Europa League.

"Nu ai cum sa uiti meciul cu Villarreal. A fost ceva de vis, dumnezeiesc. Imi aduc aminte cu mai mare drag de acea partida decat de dubla cu Standard Liege, cand ne-am calificat in Liga", a mai precizat finantatorul Stelei.

Acesta a comentat si informatia potrivit careia oficiali ai echipei Anderlecht Bruxelles vor veni la Bucuresti, sambata, pentru a discuta despre transferul lui Nicolae Stanciu.

"Nu-i nevoie sa vina ca nu-l dau pe 7 milioane. Au spus ca mai dau inca 2 milioane bonusuri, dar eu nu-l dau cu 9 milioane de euro. Il dau doar cu 10 milioane de euro. Ce sa negocieze, nu stiu! Daca vor sa vina, sa vina, dar nu-l dau cu 7 milioane. Fara 10 milioane nu-l dau pe Stanciu. Plus ca nu am primit raspunsul inca de la fondul de investitii din Anglia", a mai spus Gigi Becali.

Anderlecht Bruxelles si Southampton sunt formatiile care s-au aflat in cele mai avansate discutii cu Steaua pentru transferul lui Stanciu, insa suma ceruta de Becali, de 10 milioane de euro, era cu doua sau trei milioane peste ofertele primite.

Steaua va evolua in Grupa L a Europa League, unde va avea ca adversare pe Villarreal, FC Zurich si Osmanlispor, echipa fostilor stelisti Raul Rusescu si Lukasz Szukala.

Ziare.com