Reguli pentru mamele de adolescente

Relatia mama-fiica este speciala si complexa indiferent de varsta, insa – la varsta adolescentei – pot fi adevarate provocari. In adolescente se duce o lupta intre a sta aproape de mama si a se desprinde in independenta. Nici mamele nu sunt mai linistite, in ele ducandu-se o lupta intre a fi parinte si a fi prietenele fiicelor lor.

NU o lua personal

Cateodata, teribilismul adolescentelor zdruncina increderea mamelor. Fluctuatiile hormonale duc la urcusuri si coborasuri emotionale. In aceste faze, adolescentele pot spune lucruri pe care apoi sa le regrete. Este foarte usor pentru mame sa se supere si sa intre in defensiva. Totusi, ar fi ideal daca mamele le-ar invata pe fete cum sa se comporte la nervi si sa nu mai aiba asteptari idealiste legate de relatia lor mama-fiica.

Gasiti alte cai de comunicare

Adolescentele vor si spatiu personal, de aceea le vei vedea des izolate in camerele lor, vorbind cu prietenele la telefon si petrecand din ce in ce mai putin timp cu mama. Insa, mamele ar trebui sa fie constiente ca relatia mama-fiica este permanenta, nu e o relatie de amicitie. De aceea este foarte important sa gaseasca noi cai de comunicare cu fetele lor. Daca exista tendinta unui conflict permanent, poti incerca o comunicare prin intermediul mesajelor sau niste „audiente”: adica perioade setate de timp in care fiecare sa spuna ce are de zis, fara ca cealalta sa intrerupa. Mamele ar trebui sa se controleze foarte bine, sa nu isi lase nervii sa escaladeze, caci altfel nu vor putea sa gandeasca limpede si sa ia decizii in consecinta.