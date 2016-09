Reîntâlnire cu Umberto Eco

Prima carte postumă a lui Umberto Eco a apărut în februarie 2016, la câteva zile după ce marele scriitor şi filosof încetase din viaţă. A fost publicată la editura La nave di Teseo, o editură la a cărei înfiinţare, cu un an înainte, Eco jucase un rol hotărâtor: el urmărea astfel să protesteze împotriva concentrării excesive, în Italia, a activităţii editoriale. Cartea postumă, intitulată Cronicile unei societăţi lichide, a fost tradusă, prompt, în româneşte (la editura Polirom, în foarte buna versiune semnată de Oana Sălisteanu şi Maria Boghiu). Ideea de „societate lichidă” înseamnă, în primul rând, pierderea reperelor şi, totodată, căutarea frenetică a noutăţii, ce conduce la dorinţa maniacală de a achiziţiona obiecte ce pretind a reprezenta „ultimul răcnet” în materie de perfecţiune tehnică. E vorba de un fenomen care, crede Eco, s-a accentuat în ultimii cincisprezece ani, dar care îl preocupase mai demult. După cum admiratorii lui Eco ştiu prea bine, scriitorul a început în 1985 o colaborare regulată la săptămânalul Espresso, cu o rubrică intitulată „Pliculeţul Minervei”. A scris însă şi la alte ziare şi reviste, cum ar fi la Reppublica, la Stampa, Corriere della Sera. Din această bogată activitate publicistică au ieşit mai multe volume care pot fi citite cu plăcere şi cu folos oricând, întrucât reuşesc cu brio să transgreseze caracterul adesea efemer al actualităţii imediate.

Volumul Cronicile unei societăţi lichide reuneşte texte apărute între anii 2000 şi 2015. Ca şi în cărţile anterioare de aceeaşi factură, eşti frapat să constaţi varietatea subiectelor pe care le tratează autorul. Acest om de o erudiţie extraordinară era în acelaşi timp extrem de atent la ce se întâmpla în jurul lui şi găsea într-un fapt aparent mărunt pretextul unor consideraţii pline de miez şi de savoare. Deschis către modernitate, avertiza totodată asupra exceselor şi asupra fetişizării noului. Într-un rând trece în revistă o mulţime de invenţii: trenul, automobilul, zgârie norii, dinamul, turbina, maşina de cusut, ascensorul, chibriturile, fermoarul, celofanul, celuloidul, telegraful, fotografia etc., etc. - lista e foarte lungă - pentru a ne spune că toate acestea sunt invenţii ale secolului al XIX-lea şi a conchide că, în definitiv, poate că în secolul XX nu am inventat cu adevărat foarte multe lucruri noi. Internetul? El „depăşeşte telegrafia fără fir inventată de Marconi printr-o telegrafie pe bază de fir. Cu alte cuvinte, reprezintă o întoarcere (un pas în urmă) de la radio la telefon”. Morala acestor notaţii paradoxale e previzibilă: „Progresul nu constă neapărat în mersul înainte cu orice preţ”. Ştiam, de asemenea, rezervele serioase pe care Eco le avea faţă de cacofonia de pe Internet, faţă de vorbăria goală de pe Twitter, Facebook etc.: „Opiniile exprimate pe Twitter nu au nicio greutate pentru că toţi vorbesc”. Reapare şi chestiunea ştergerii frontierelor dintre spaţiul public şi spaţiul privat, având drept consecinţă pierderea intimităţii vieţii (dar, se întreabă Eco: „lumea chiar ţine aşa mult la intimitatea vieţii personale?” Nu cumva acum primează exhibiţionismul, plăcerea de a te da în spectacol?). Când se ocupă de incultură, Eco e necruţător: îl siderează ignorarea trecutului, constată că generaţiile noi pierd simţul propriei limbi, copiii scriu doar prin atingerea cu degetul arătător a tastelor computerului, trăim, într-un ritm accelerat, o transformare radicală pentru care nu eram pregătiţi. Soluţiei facile (şi, vai, atât de răspândite) a copiatului de pe internet îi opune necesitatea prezenţei modelatoare a profesorului şi rolul benefic al manualului, al cărţii. Inutil să spun că Eco face în multe rânduri elogiul cărţii, deşi recunoaşte în acelaşi timp că tehnologiile noi pot aduce, utilizate inteligent, mari foloase.

Dar despre ce nu scrie Eco? Scrie despre telefonul mobil şi despre noua specie umană, cea a lui Homo cellularis; despre zgomotele care ne agresează în permanenţă, despre prezicerile astrologice, romanul poliţist, site-urile pornografice, serialele TV, băuturile preferate ale lui James Bond; despre femeile filosoafe, vălul islamic, Halloween, bacalaureat; despre frumuseţea lecturii lente, ficţiune, Jules Verne; despre conspiraţionism (temă veche de reflecţie), atentatul de la Charlie Hebdo (e nuanţat şi moderat în chestiunea caricaturilor „blasfematorii”), despre cât valorează o facultate de trei ani, despre doctorate, despre legitimitatea academică, despre disciplinele umaniste în liceu, despre identitatea europeană ş.a.m.d. Şi, peste toate, are talentul de a face accesibil orice subiect, oricât de „greu” ar fi acesta.

Un comentariu apărut într-un săptămânal bucureştean îi făcea lui Eco două reproşuri asupra cărora merită să ne oprim puţin. Primul reproş era că textele arată în chip prea evident poziţiile „de stânga” ale scriitorului italian. E adevărat, Eco îşi alege „victimele” printre politicienii de dreapta şi îi cruţă pe cei de stânga. E însă prea inteligent pentru a face partizanat politic şi, în afara acestor izbucniri mai subiective, ştie să păstreze justa măsură. Al doilea reproş e că Eco s-ar fi „risipit” scriind articole de gazetă, în loc să se consacre exclusiv studiilor savante. Obiecţia e fără sens: Eco a lăsat o impresionantă operă de filosof şi semiotician, a fost om de catedră, nimeni n-a îndrăznit să-l acuze de „superficialitate”. Având şi o colosală putere de muncă, a scris şi romane, a publicat consecvent şi „la gazetă”. Se numără printre personalităţile - puţine la număr - care trebuie apreciate în totalitatea manifestărilor lor.

