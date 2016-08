Reprezentanţa Comisiei Europene în România: "Pensiile pot fi plătite doar de imigranţi"

Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Angela Cristea, susţine că este nevoie de imigranţi în Europa, explicând că, potrivit studiilor, cei care intră acum în câmpul muncii nu vor avea pensii dacă nu se schimbă ceva în politica demografică. Angela Cristea a declarat, sâmbătă, la Alba Iulia, într-o dezbatere publică pe tema migraţiei, că pariul pentru Europa în momentul de faţă este când şi cum va ieşi din zona de criză şi va intra în zona de oportunitate. ”Pentru că este clar că pe termen mediu şi lung, este în interesul Uniunii Europene să gestioneze cât mai bine valul acesta de imigraţie şi să transforme, şi la asta lucrăm acum, cu un pachet legislativ care deja este în dezbaterea instituţiilor europene, să transforme imigraţia ilegală în imigraţie legală, pentru că avem nevoie de emigranţi în Europa”, a spus Cristea.

Ea a explicat că, potrivit studiilor, Europa nu are nevoie de toţi migranţii, însă are nevoie de ”un sistem foarte clar, transparent, obiectiv şi corect, care să despartă apele”. ”Ce este imigrant, ce este refugiat, ce nivel de studiu are, ce ar putea să facă odată ce s-ar integra pe piaţa europeană. O să dau ca argument două aspecte. Cei care intră acum în Uniunea Europeană în câmpul muncii şi care îşi aduc deci contribuţia la dezvoltare economică a Uniunii Europene, dacă nu se schimbă nimic în politica de emigraţie sau în politica demografică din UE, nu vor avea pensii. Este foarte simplu. Deci dacă vrem ca cineva să le plătească pensiile, acel cineva este foarte probabil un imigrant”, a mai spus Angela Cristea.

25 milioane de şomeri, 2 milioane de locuri de muncă disponibile

Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România a continuat exemplificând că acum acum doi ani aveam 25 de milioane de şomeri în Uniunea Europeană şi, în acelaşi timp, aveam 2 milioane de locuri de muncă vacante pe care niciunul din cei 25 de milioane de şomeri nu le dorea. ”Acele 2 milioane de locuri de muncă pot fi ocupate de imigranţi. Pe de altă parte, toate studiile noastre arată că rolul lor este extraordinar de important, inclusiv în crearea de locuri de muncă, pentru că temerea celor mulţi care sunt împotriva imigraţiei, împotriva mobilităţii interne, împotriva românului sau polonezului care se duce şi îi ia locul de muncă englezului de exemplu, temerea lor este exact asta, că vor fi şi mai mulţi şomeri când vin imigranţii. Ori s-a dovedit că mulţi imigranţi, multora le este mai uşor să se integreze ca antreprenor, pentru că vin cu nişte cunoştinţe din cultura lor şi le aplică acolo, decât să se încadreze ca angajat al altcuiva, deci ajung să creeze locuri de muncă”, a mai spus Angela Cristea.