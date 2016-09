Responsabilitatea istorică a intelectualului implicat civic (I)

Clişeul cel mai stabil care domină gândirea modernă, post carteziană, este că Raţiunea e infailibilă. Că derapajele ei, accidentele subiective sau erorile de apreciere şi conduită sunt explicabile doar prin defecţiunile de construcţie şi de argumentare sau, în cel mai bun caz, prin "haloul” contextual generat de spiritul vremii care, uneori, printr-un malefic trompe d’oeil, ne induce în eroare. Corolarul acestui raţionament îl constituie convingerea neclintită că istoria poate fi nu numai trăită, ci şi înţeleasă şi că rostul istoricului este să reconstituie minuţios toate cioburile unor experienţe individuale pe care să le articuleze într-un "tot” exemplar şi obiectiv prin intermediul căruia explicaţia trecutului să fie corectă şi fără rest. Iluzia cunoaşterii complete şi mitologia Raţinii ca instrument al Istoriei este moştenirea pe care Revoluţia Franceză a lăsat-o Europei. Element catalizator al modernităţii, această perspectivă nu a încetat nici o clipă să provoace dezbateri şi controverse şi constituie sursa de netăgăduit a istorismului secolului trecut şi a prejudecăţii de neclintit asupra ştiinţificităţii istoriei.

"Istoria nu se scrie aşa cum a fost trăită şi nici n-ar trebui”, scria Tony Judt în prima frază a volumului său emblematic, Povara responsabilităţii. Blum, Camus, Aron şi secolul XX francez (trad. Lucian Leuştean, Polirom, 2001), care marchează o sinteză a viziunii autorului asupra istoriei intelectuale, aflată în continuarea temelor din volumul care i-a asigurat celebritatea - Past Imperfect: French Intellectuals, 1944-1956, Berkeley, 1992. Din capul locului, profesorul newyorkez, dispărut în 2010 în urma unei boli incurabile, sublinia hotărât relativismul oricărei judecăţi definitive. Orice încercare onestă de reconstrucţie a trecutului nu poate fi realizată decât asumând, cu modestie, rolul de voce într-un concert universal şi infinit. Dar această plasare nu îndeamnă, nici pe de parte, la relativism etic, ci dimpotrivă. Vindecaţi de iluziile unei explicaţii definitive asupra istoriei trebuie să ne canalizăm toată puterea şi onestitatea intelectuală într-o scrutătoare şi neipocrită analiză asupra noastră înşine, asupra propriului trecut, asupra formării şi evoluţiei noastre morale şi intelectuale. Programul sugerat de Tony Judt este fără echivoc: a scrie istorie înseamnă a face o introspecţie responsabilă asupra devenirii tale intelectuale pentru că doar aşa sporeşti cantitativ şi calitativ perspectivele care dau consistenţă (prin confruntare sau dialog) istoriei naţionale şi, pe cale de consecinţă, Istoriei. Aceasta ar putea fi, pe scurt, miza istoriei intelectuale.

De ce istorie intelectuală? Pentru că doar intelectualii sunt capabili să scrie "povestea” trecutului lor şi să o impună conştiinţei publice prin forţa explicaţiei şi a ideilor pe care această poveste despre "cine am fost” şi "cum am devenit ceea ce suntem” le antrenează. "Din raţiuni de convenienţă socială şi psihologică, spune autorul , noi acceptăm o versiune comună, recunoscută, a traiectoriei vieţilor individuale - a noastră şi a prietenilor, colegilor şi cunoştinţelor noastre. Acest numitor comun al identităţii există însă în mare măsură pentru că noi, în cea mai mare parte a timpului, nu avem nici un motiv să punem sub semnul întrebării povestea pe care ne-am atribuit-o nouă sau altora” (p.11). Privit din această perspectivă intelectualul ca personaj central al actului de scriere a istoriei devine, inevitabil, obiect şi subiect al acesteia. O asemenea deplasare de accent justifică de ce istoria este în ultimă instanţă istorie intelectuală, iar intelectualii înşişi se cuvine a fi analizaţi din perspectiva unei derulări temporale care să scoată în evidenţă atât sursele gândirii lor, cât şi modificările de perspectivă sau derapajele morale. În acest fel se întemeiază legitimitatea istoriei intelectuale care se ocupă de istorie ca rezultat al efortului de rescriere a trecutului, de geneza şi transformările ideilor, precum şi de figurile de intelectuali care au marcat durata istorică şi, firesc, ar trebui să-şi asume răspunderea acestui rol. Ideile şi personajele care le animă - acestea sunt obiectele de studiu asumate de istoria intelectuală. Tema responsabilităţii profunde pe care trebuie să o asume intelectualul, odată definit rolul său în reconfigurarea trecutului, în construcţia unei paradigme a identităţii naţionale, precum şi în acţiunile politice generate de ideile sale, constituie miza reflecţiei consecvente şi a majorităţii cărţilor scrise de Tony Judt. (Continuarea în ediţia din 21 septembrie)

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi şi scriitor