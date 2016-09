REŢETĂ AMANDINE. Cum faci la tine acasă amandine precum cele de la cofetărie

Ingrediente pentru blat: 6 oua, 170 gr zahar, 3 linguri apa, 3 linguri ulei, 3 linguri cacao, 8 linguri faina, 1 lingurita praf de copt, un varf de sare

Ingrediente pentru sirop: 250-300 ml apa, 6 linguri zahar, 4 linguri cappuccino clasic, 1 sticluta esenta de rom

Ingrediente pentru cremă: 250 gr unt 82% grasime (unt nesarat), 170 gr zahar pudra, 2 galbenusuri

3 linguri cacao, 1 sticluta esenta de rom

Ingrediente pentru glazură: 100 ml apa, 100 gr zahar, 200 gr ciocolata neagra

Pentru ornat: 3 linguri din crema cu 70-100 ml frisca lichida indulcita

Mod de preparare

Blatul - Mixam albusurile spuma cu un varf de sare apoi adaugam zaharul si mixam pana se topeste zaharul adaugand, in timp ce mixam, apa. Urmeaza apoi galbenusurile si uleiul si mixam din nou. La final incorporam, folosind o spatula, faina amestecata cu cacaua si praful de copt. Incorporam cu grija si miscari usoara ca sa nu se lase spuma. Turnam compozitia intr-o tava tapetata cu hartie de copt (aprox 24/30 cm) si dam la cuptorul preincalzit la 175 de grade timp de 30 de minute. Scoatem blatul din cuptor si dupa ce s-a racit il taiem in doua.

Siropul - Cat timp se coace blatul putem pregati siropul. Intr-o craticioara punem la fiert: apa, zaharul si cappuccino aprox 5 min, iar la final se adauga esenta de rom. Lasam la racit.

Crema - Untul (la temperatura camerei) se amesteca cu zaharul pudra. se mixeaza pana se dizolva zaharul, dupa care se adauga galbenusurile pe rand si cacaua si esenta de rom apoi continuam sa mixam pana obtinem o crema fina si spumoasa.

Cum se "asamblează"

Asezam pe un platou prima jumatate de blat o insiropam cu jumatate din sirop. Ungem blatul cu crema (punand deoparte trei linguri), nivelam cu un cutit apoi asezam cealalta jumatate de blat deasupra pe care la fel o insiropam cu cantitatea de sirop ramasa. Punem prajitura la rece timp de 2-3 ore.

Scoatem din frigider si portionam in 24 de bucati si le asezam in doua tavite. Pregatim glazura in felul urmator: punem apa cu zaharul la fiert timp de aprox 5 minute. Luam de pe foc si adugam ciocolata facuta bucatele. Cu o lingura luam din glazura si punem peste fiecare patrat de prajitura. Daca se intareste in timp ce ornam mai punem putin vasul deasupra focului insa nu direct pe foc ( sau pe baie de aburi)

Dam din nou prajitura la frigider pana se intareste glazura.

Pentru ornat: mixam frisca adaugand in ea crema pusa deoparte. Cu un pos facem cate un mot deasupra fiecarei prajituri. Ramane putina glazura pe care o punem intr-o punguta si trasam dungi subtiri peste motz si peste glazura deja intarita. Dam din nou prajitura la rece pana o servim.