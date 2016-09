Revoluţie în Cupele tenisului?

De preconizează ca finalele Cupei Davis şi FedCup să se joace pe terenuri neutre. ITF are în vedere şi alte modificări ale acestor competiţii pe echipe

Sporirea numărului de echipe din Grupa Mondială a Cupei Federaţiei de la 8 la 16 se numără printre proiectele de modificare a formatului competiiţiilor FedCup şi Cupa Davis, avute în vedere de Federaţia Internaţională de Tenis. ITF mai are în vedere ca finalele celor două competiţii pe echipe să se dispute pe terenuri neutre şi nu în organizarea uneia dintre cele două finaliste, cum este în prezent. Oraşele gazdă ar urma să fie cunoscute cu mai mulţi ani înainte, după modelul Super Bowl sau al finalei Ligii Campionilor. În Cupa Federaţiei ar putea fi introdus sistemul Final Four, la care să participe cele mai bune patru echipe din anul respectiv. În Cupa Davis, meciurile s-ar putea disputa după sistemul cel mai bun din trei seturi şi nu cel mai bun din cinci seturi, ca în prezent. De asemenea, partidele din cadrul unei întâlniri s-au putea disputa în două zile, cu una mai puţin decât acum. Preşedintele ITF,David Haggerty, a declarat că alegerea unor oraşe gazdă neutre pentru finalele competiţiilor pe echipe ar aduce mai mulţi bani pentru dezvoltarea tenisului. "Noul format ne va ajuta să distribuim mai bine banii, astfel încât să ne îndeplinim mai bine misiunea. în acelaşi timp, misiunea noastră este de a face tenisul un sport larg răspândit. Avem 700.000 de spectatori la Cupa Davis şi la Fed Cup în fiecare an şi 3,6 miliarde de telespectatori, dar trebuie să fie mai mulţi. Cu gazde neutre putem face un spectacol şi mai mare decât două naţiuni care ştiu că joacă una împotriva alteia", a declarat Haggerty. Schimbările celor două competiţii ar putea fi aprobate prin vot în cadrul forului, în august 2017 şi aplicate din 2018.