Robert de Niro, in rolul Papei intr-un film despre un scandal din biserica catolica

Robert de Niro va juca rolul suveranului pontif din secolul al XIX-lea.

Filmul va fi regizat de Baltasar Kormakur, cunoscut pentru lungmetrajul "Everest". Harvey Weinstein este producator. Initial, Weinstein trebuia sa realizeze filmul cu Spielberg, insa intelegerea lor a cazut in luna aprilie.

Astfel, filmul lui Weinstein este bazat pe o nuvela despre cazul lui Mortare, "The Kidnapping Of Edgardo Mortara", scrisa in 1997 de David Kertzer. Scenariul adaptat va fi scris de Jeremy Brock, cel care a scris scenariul pentru "The Last King Of Scotland".

Filmarile vor incepe in luna ianuarie.

De cealalta parte, Spielberg l-a ales pe Mark Rylance sa joace rolul lui Papa Pius al XI-lea in "Edgardo", pelicula ce spune povestea lui Edgardo Mortara, copilul care a fost rapit de la parintii sai evrei de fortele de ordine din Bologna, in 1857, si a fost crescut in sanul bisericii catolice sub protectia Papei.

Filmul lui Spielberg il va avea protagonist pe Oscar Isaac, in rolul lui Mortara, si se va concentra pe viata sa la maturitate, in timp ce filmul lui Weinstein prezinta rapirea in sine.

Spielberg l-a ales pe Mark Rylance sa joace rolul lui Papa Pius al XI-lea in "Edgardo", pelicula ce spune povestea lui Edgardo Mortara, copilul care a fost rapit de la parintii sai evrei de fortele de ordine din Bologna, in 1857, si a fost crescut in sanul bisericii catolice sub protectia Papei.

Papa Pius al XI-lea a murit in 1878 si a fost canonizat in 2000.

Hotnews.ro