Romania va cobori 7 pozitii in clasamentul FIFA - Tricolorii vor ocupa locul 32

Nationala Romaniei va cobori sapte pozitii in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), pana pe locul 32, dupa remiza de pe teren propriu cu Muntenegru. FIFA va anunta pe 15 septembrie noul clasament al echipelor nationale, tricolorii ocupand in prezent locul 25, cu 856 de puncte.

De saptamana viitoare, "tricolorii" vor fi pe locul 32, cu 773 de puncte. Intre cele doua clasamente, 11 august si 15 septembrie, Romania a disputat o singura partida, 1-1 cu Muntenegru, in prima etapa din preliminariile pentru Cupa Mondiala din Rusia 2018. Romania nu a mai fost atat de jos in clasamentul FIFA din anul 2013.

Dintre adversarele Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, Polonia se afla pe locul 17, in cadere un loc fata de clasamentul din august. Danemarca, singura cealalta adversara din grupa de calificare la CM 2018 prezenta in Top 50, este pe pozitia 41, in urcare de pe pozitia 44.

Schimbari vor fi si pe podium, unde Germania va urca pe pozitia a treia in locul Columbiei. Primul loc este ocupat de Argentina, fiind urmata de Belgia.

