Românii care lucrează în Italia se întorc cu frică la locurile de muncă

Romanii care mucesc in zonele din Italia afectate de cutremurul de miercuri dimineata se intorc cu groaza la locurile de munca. Ei au declarat, vineri, in timp ce asteptau la punctul de trecere a frontierei de pe Autostrada Nadlac-Arad, ca au prieteni despre care inca nu stiu nimic.

Ei spun ca vor continua, insa, sa munceasca acolo pentru ca, in tara, nu prea au optiuni. Oamenii au declarat ca au prieteni in acele zone cu care nu au mai putut lua legatura si spera ca acestia sa fie in viata.

In urma cutremurului de miercuri dimineata din Italia, cel putin 268 de persoane au murit si 400 au fost ranite. Printre morti se afla si 8 romani.

