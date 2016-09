Romanii din strainatate mai au 8 zile pentru a se inscrie in Registrul Electoral

Ministerul de Externe le reaminteste romanilor din strainatate ca mai au la dispozitie doar 8 zile pentru a se inscrie in Registrul Electoral in vederea alegerilor parlamentare din 11 decembrie.

"Astfel, pana la 14 septembrie a.c., orele 24:00 (ora locala a tarii de resedinta), cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in strainatate pot transmite solicitarile de inscriere celei mai apropiate ambasade sau consulat al Romaniei pentru a putea vota prin corespondenta sau pentru a solicita deschiderea unei sectii de votare in localitatea de resedinta sau in apropierea acesteia", se arata intr-un comunicat remis de MAE.

Inscrierea prealabila in Registrul Electoral se poate realiza astfel: