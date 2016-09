Românii ies în stradă. Se anunță două proteste: "Go, Ciolo" și "Oprea, trebuie să fii judecat"

Un miting de sustinere a premierului Dacian Ciolos este programat pentru joi seara, in Piata Victoriei din Capitala.

"Oferim 60 de minute de sustinere pentru Dl. Ciolos si echipa sa. Aratam recunostinta si ii incurajam sa lupte in continuare!

P.S.- la manifestare sunt invitati si domnii Dragnea si Tariceanu: )", se anunta pe pagina de Facebook a evenimentului Go, Ciolo! FTW (For the win).

Mitingul va avea loc intre orele 18:00 si 20:00.

Unul dintre cei care au comentat pe pagina evenimentului a amintit de protestul fata de votul Senatului in cazul lui Gabriel Oprea, sustinand ca ar fi mai bine ca oamenii sa mearga la acela.

Amintim ca tot joi seara, intre orele 18:00 si 21:00, la Palatul Parlamentului, va avea loc protestul "Oprea, esti cercetat, trebuie sa fii judecat".

