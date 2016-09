Roxana Cogianu, acuzată de dopaj: Am luat dexametazonă o singură dată, în anul 2014

Roxana Cogianu (29 de ani) a vorbit după ce numele ei a apărut pe lista hackerilor ruşi care au spart servere Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), alături de sportive precum Serena Williams, Venus Williams, Petra Kvitova sau Simone Biles.

Deşi în reţeta publicată de grupul Fancy Bears apare antetul Jocurilor Olimpice de la Rio, Roxana Cogianu spune că s-a tratat cu substanţa respectivă o singură dată, în urmă cu doi ani. Astfel, canotoarea nu ar putea fi inclusă în grupul sportivilor bănuiţi că au trişat, ale căror reţete s-au întins pe perioade extrem de lungi:

"Nu m-am simţit prea bine când am văzut ce au scris ziarele despre mine, pentru că din informaţiile apărute în presă se înţelege că am luat substanţa la Jocurile Olimpice de la Rio. Eu am luat dexametazonă o singură dată, în anul 2014, după ce am avut mari probleme cu gâtul, am făcut infecţie la amigdalite! A trebuit să îmi taie pungile de puroi, apoi să-mi administreze dexametazonă. Nu este nicio legătură cu Rio, pentru că eu nu am fost testată antidoping la Olimpiadă. Am mers în schimb la un control efectuat de Agenţia Naţională Antidoping înainte de JO, pentru ca la Rio să fie testată altă fată din barca de 8+1, dar aceea nu am fost eu. Nu înţeleg de ce scrie Rio 2016 pe certificatul de la WADA, poate pentru că e an olimpic".

