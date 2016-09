Rozmarinul amplifica performantele creierului si ajuta in detoxifierea ficatului

Rozmarinul are o aroma delicioasa, care combinata cu gustul lui astringent a convins multi bucatari avizi sa il utilizeze la diferite feluri de mancare, inclusiv supe si sosuri. Este cunoscut istoric ca imbunateste memoria prin sporirea fluxului sanguin catre cap si creier, ceea ce prin extensie ajuta si la imbunatatirea concentrarii. Rozmarinul mai are insa si capacitatea de a imbunatati digestia si se pare ca reduce severitatea atacurilor de astm. In Grecia antica, avea o astfel de formidabila reputatie ca imbunatateste memoria, incat studentii adesea isi puneau crengute de rozmarin in par cand studiau pentru examene.