Rusia și SUA se ”bat” pe moartea numărului 2 al Statului Islamic. Ambele țări susțin că l-au ucis pe Abu Mohammed al-Adnani

Liderul jihadist facea parte, potrivit ministerului rus al Apararii, dintr-un grup de circa 40 de combatanti ai SI ucisi marti de o lovitura aeriana a unui bombardier rusesc Su-34 in apropiere de localitatea Maaratat-Umm Khaush, in provincia Alep (nordul Siriei).

"Printre teroristii lichidati se afla, potrivit informatiilor noastre confirmate de diverse canale, liderul de razboi Abu Mohammed al-Adnani, mai cunoscut ca purtatorul de cuvant al gruparii teroriste Stat Islamic", a precizat ministerul, intr-un comunicat.

Gruparea jihadista a anuntat marti moartea lui al-Adnani in provincia Alep, in momentul in care "inspecta operatiuni militare", fara a preciza nici data, nici circumstantele mortii sale.

Pentagonul a afirmat apoi ca o lovitura aeriana a coalitiei internationale antijihadiste conduse de SUA in apropiere de Al-Bab, la nord-est de Alep, l-a vizat pe Abu Mohammed al-Adnani. Pentagonul a precizat insa ca rezultatul acestei lovituri este in curs de evaluare.

Liderul jihadist - considerat de serviciile occidentale de informatii drept "ministrul atentatelor" SI - s-a ilustrat cerand partizanilor sai sa treaca la actiune in tarile lor de origine folosind orice arma disponibila (cutit, pietre sau masini) impotriva cetatenilor tarilor membre ale coalitiei antijihadiste.

Rusia efectueaza din septembrie 2015 o campanie de lovituri aeriene pentru sustinerea fortelor lui Bashar al-Assad. Rusia efectueaza in special bombardamente in jurul Alepului, al doilea oras al tarii, unde se lupta trupele guvernamentale si diverse grupari rebele.