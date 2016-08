S-a tras ţintarul

La US Open, România va avea şase jucătoare de tenis pe tabloul principal . Monica merge bine cu Sania

* Ana Bogdan, locul 117 WTA, s-a calificat, ieri, pe tabloul principal la US Open. Ea va evolua în premieră pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam. Bogdan, favorită 11 în calificări, a învins-o în turul trei al calificărilor pe sportiva canadiană Françoise Abanda (229 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-2. Meciul a durat o oră şi 37 de minute.Pe tabloul principal la US Open mai evoluează cinci românce: Simona Halep, Patricia Ţig, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea şi Irina Begu. Simona Halep o va întâlni pe Kirsten Flipkens (Belgia), numărul 68 mondial, în primul tur la US Open. Halep şi Flipkens au mai fost adversare până în prezent de patru ori şi de fiecare dată învingătoare a fost românca. Dacă va trece de sportiva belgiană, Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului Lucie Safarova (Cehia, 35 WTA) - Daria Gavrilova (Australia, 45 WTA). Alte două românce de pe tabloul principal, Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea, ar putea fi adversare în turul doi. Monica Niculescu (57) o va întâlni sportiva cehă Barbora Strycova (19). Cele două au fost adversare de şapte ori, scorul general fiind 4-3 în favoarea jucătoarei din Cehia. Sorana Cîrstea (88) va juca împotriva unei sportive venite din calificări. Patricia Ţig (129 WTA) o va întâlni în primul tur pe germana Laura Siegemund (28). Cele două au fost adversare o singură dată, la Charleston, în 2016. Irina Begu (22 WTA) o va întâlni în primul tur pe sportiva ucraineană Lesia Ţurenko (80 WTA). Begu şi Ţurenko au mai fost adversare de trei ori. Românca s-a impus o dată, iar Tsurenko de două ori.

* Perechea Monica Niculescu/Sania Mirza (România/India), cap de serie numărul 2, s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 761.000 de dolari. Niculescu şi Mirza au învins în sferturile de finală, cu scorul de 6-1, 6-4, cuplul Daria Jurak/Anastasia Rodionova (Croaţia/Australia). În runda următoare, Monica Niculescu şi Sania Mirza vor întâlni perechea slovenă Andreja Klepac/Katarina Srebotnik, cap de serie 3. În cealaltă semifinală se vor întălni echipele Timea Babos / Iaroslava Şvedova (Ungaria / Kazahstan) şi Katerîna Bondarenko / Chuang Chia Jung (Taiwan).