S-au mulţumit cu puţin. Concordia Chiajna – CSM Politehnica Iaşi, 0-0

Concordia Chiajna – CSM Politehnica Iaşi 0-0, în etapa a VI-a a Ligii I de fotbal. Iaşul a aliniat o forumă prudentă, cu cinci fundaşi, în faţa unei echipe modeste şi a ajuns la patru meciuri fără victorie şi nouă reprize fără gol marcat. Antrenorul Nicolo Napoli a făcut o singură schimbare, în minutul 90!

Concordia: Bălgrădean – Feussi, Albu, Mamele, Melinte, Bucurică - Grădinaru, Roşu (’65 – Serediuc), Cristescu Buleică –- Pena. Antrenor: Emil Săndoi.

CSM: Grahovac – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Ciucă, Ţigănaşu – Böle, Mitic, V. Gheorghe, Ştefănescu – Cristea (’90 – Piccioni). Antrenor: Nicolo Napoli.

Cartonaşe galbene: Feussi (’74), Pena (’86) - Voicu (‘45^1), Ciucă (’47), Ţigănaşu (’58).

Arbitri: Marcel Bîrsan; Vasile Marinescu, Ionuţ Bobe.

După şapte reprize fără gol şi trei meciuri oficiale fără victorie CSM Politehnica a anunţat că merge la victorie la Chiajna. Gânduri normale atunci când ai ca obiectiv calificarea în play-off şi întâlneşti o grupare cu o conducere ce ia multe decizii ciudate, pregătită de un antrenor care n-a făcut mare lucru în carieră şi conţine foarte mulţi jucători plafonaţi ori fără nume. Între spuse şi fapte a fost însă distanţă mare.

Deşi a anunţat că va încerca să dinamizeze atacul după ce echipa sa nu a reuşit să şuteze pe poartă în etapa trecută, cu Viitorul, deşi avea în faţă un adversar modest, care a jucat cu un singur vârf, Nicolo Napoli a întărit linia defenisvă, folosind trei stoperi şi un modul prudent, “5-4-1”. Decizia antrenorului s-a simţit din plin în randamentul ofensiv al oaspeţilor, mai ales în primul act. Moldovenii au reuşit să tragă pe poartă abia în ultimul minut, prin Cristea, şi atunci din lovitură liberă. În rest, nicio ocazie importantă, Cristea, izolat, atingând o singură dată mingea în careu! Nici gazdele nu au stricat prea mult aspectul modest al reprizei, Grahovac având însă ceva de lucru la reluările lui Pena (‘7, ’33) şi emoţii la “capul” lui Albu (’27) de la 6 metri, care a trecut peste poartă.

Ocaziile în adevăratul sens al cuvântului au apărut în startul actului secund. Cristea a scăpat în lateral dreapta în minutul 49 şi a şutat pe lângă poartă, iar peste cinci minute Grahovac a respins de sub bară reluarea pe spate a lui Buleică. Partida a intrat apoi în amorţire, doar Ştefănescu (’71 – respinge Bălgrădean) deranjând jocul cenuşiu, netulburat nici de Napoli, care, ca să nu mai rişte să rateze schimbările, aşa cum se întâmplă de regulă, nici nu le-a mai făcut, singura mutare a CSM apărând în minutul 90!

Mai mult, finalul i-a făcut pe ieşeni să se considere norocoşi şi cu un punct. Asta pentru că Grahovac a avut o intervenţie de efect la “capul” lui Pena din minutul 87, iar şutul lui Serediuc de peste un minut a trecut pe lângă poartă. S-a terminat 0-0 şi Iaşul pare a fi uitat drumul spre gol şi spre victorie.

O singură schimbare, făcută în minutul 90!

^ În ambele reprize arbitrul a acordat pauze de hidratare. ^ Ambele echipe au făcut doar o singură schimbare! Napoli a spus că “am încercat să ţin echipa compactă” atunci când a fost întrebat de ce a făcut o singură înlocuire şi aceea foarte târziu. Jucătorul cu cel mai mare salariu din lotul ieşenilor, Ciucur, a rămas tot meciul pe bancă, împreună cu Bădic, fotbalistul adus de antrenor la conferinţa de presă de miercuri, portarul Caparco, juniorul Târşa, Sato, care nu a debutat nici ieri, şi Saric. Alţi doi jucători aduşi în această vară, Roman şi Martin, ambii de profil ofensiv, nu au prins lotul, primul fiind accidentat. ^ Fostul jucător al Iaşului, Răzvan Tincu a fost rezervă în timp ce Melinte, la care Napoli a renunţat repede când a venit în Copou, a fost integralist la gazde. ^ După meci, oaspeţii au plecat la Snagov. Ieşenii vor pregăti în localitatea ilfoveană meciul cu Steaua, restanţa din prima etapă, care se va disputa miercuri. ^ Nicolo Napoli: “Am avut iarăşi puţine acţiuni de gol, am avut o ocazie foarte clară, prin Cristea. Anul trecut aveam multe ocazii, anul acesta ne creăm mai puţine, iar când le avem – greşim. Vom lucra mai mult în pauza competiţională la acest capitol. Voi vorbi cu preşedintele Prunea, să vedem dacă mai aducem un atacant. Azi am jucat la victorie, însă şi un punct e bun. Sunt mulţumit de prestaţia jucătorilor”.

Al doilea meci al etapei: Dinamo Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 1-1 (1-1). Lazăr (’14) / Llullaku (’40).