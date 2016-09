Să vină Serena Williams! Simona Halep s-a calificat în sferturile la US Open

"Meciul nu a fost deloc usor, am fost insa agresiva, am luat mingea devreme. Am impins-o in spatele baseline-ului. M-a deranjat putin acolo, la 5-3, in setul al doilea, cand mi-a facut break. Sunt mult mai relaxata dupa primele meciuri de aici de la New York. Nu este deloc usor sa joci impotriva Carlei. Nu am zambit deloc in timpul meciului, am fost prea concentrata" - Simona Halep, la Eurosport, la finalul partidei cu Suarez Navarro.

Desfasurarea partidei Simona Halep vs Carla Suarez Navarro. LIVE TEXT realizat de hotnews.ro

Setul II, 7:5 pentru Simona

7:5 Pe o minge moale, Simona greseste cu backhandul (0-15). Halep este departe de minge si rateaza inca un backhand (0-30). Se simte incordarea in jocul Simonei...La 15-30, Halep mai produce un as - egalitate la 30...Atacata, Halep loveste din reflex cu reverul si o paseaza pe adversara - minge de meci...Simona trimite puternic cu reverul, iar Carla nu poate trece mingea peste fileu...Victorie pentru jucatoarea noastra, Halep se califica in sferturile de la US Open...Setul al doilea a durat 52 de minute, iar intreaga partida o ora si 38 de minute

6:5 Carla face a doua dubla din aceasta partida, se face 0-30. Navarro vine inspirat la fileu si castiga punctul (15-30). Simona scoate de la naftalina un retur minunat cu o dreapta inside-in: 15-40...Se face 6-5, reactia Simonei dupa ce si-a pierdut mai devreme serviciul a fost una de mare jucatoare...Inca o data va servi pentru a inchide meciul si pentru a se califica in sferturile de la US Open...

5:5 Carla loveste incredibil, gaseste niste unghiuri foarte bune si castiga primul punct (0-15). Simona se enerveaza putin si loveste perfect cu dreapta inside-out (15-15). Navarro este horatata la retur (15-30), a profitat si de un serviciu doi moale. Inca o data dreapta o scoate din incurcatura pe Halep (30-30). Minge de break pentru Carla - a fost foarte buna la retur...O minge cade exact pe baseline, break pentru Navarro...

Moment foarte important, Simona serveste pentru a inchide meciul si pentru a obtine calificarea in sferturile de la US Open...

5:4 Suarez serveste cu mingi noi si o face foarte bine. 40-0 in doar cateva zeci de secunde...Carla isi castiga intr-un mod categoric serviciul si se apropie la 5-4...

Carla a cerut o pauza de toaleta de urgenta si a primit aprobarea arbitrei din scaun

5:3 Carla pune iar lungime in lovituri, iar backhandul Simonei returneaza in afara terenului (15-15). Halep trimite cu multa "rautate", este la un nivel foarte ridicat, iar Carla, desi de straduieste, nu are raspuns...(40-15). Navarro scoate din joben un voleu din apropierea fileului, o "mangaiere" care ne aduce aminte de ceea ce face Federer...Game-ul ii revine jucatoarei noastre, se face 5-3. Sportiva din Spania va servi pentru a ramane in meci

4:3 Halep creste putin viteza de joc, trimite perfect cu dreapta inversa (15-15). Simona sta bine pe picioare, o trimite in defensiva pe Carla si castiga punctul (15-30). Reverul slice al Carlei da semne de oboseala, doua mingi de break (15-40). Navarro face pasul catre fileu, insa Halep o paseaza cu reverul in lung de linie. Break pentru Simona, jucatoarea noastra este din nou in control...4-3 in setul al doilea

3:3 Simona este hotarata sa nu o lase pe Carla sa se desprinda: loveste aspru, cu adancime si ajunge rapid la 40-0...Game alb pentru Halep, este 3-3

2:3 Dupa ce rateaza un rever, Simona da cu racheta de ciment si primeste un avertisment...Carla pare sa fie la un alt nivel in aceste momente: trimite mingea acolo unde vrea, pe linie (30-15). Navarro leaga foarte bine loviturile, geometria pare sa fie de parte ibericei - unghiurile o asculta perfect, minge de 3-2 pentru Navarro...Carla domina prin inteligenta in acest momente, nu forta este cea care face diferenta...Se face 3-2 pentru Suarez Navarro...Jucatoarea din Spania a aratat un tenis incredibil in acest game, daca va mentine ritmul nu va fi deloc usor pentru Simona...

2:2 Simona este parca pe tot terenul: loveste puternic, dintr-un colt in altul, iar Carla se apara cu disperare (30-15). Dupa un schimb condus cu autoritate, Simona rateaza incredibil un smash, cu tot terenul liber (30-30). La 40-30, Carla mai gaseste inca un unghi perfect cu reverul cu o mana - egalitate. Venita la fileu, Simona este neinspirata, minge de game pentru Suarez. Se face 2-2, nu putem insa sa uitam cum a ratat Halep acel smsh cu terenul liber...

2:1 Simona loveste "ingrijit", forteaza cand trebuie si astfel apar doua sanse de break (15-40). Carla pare sa sufere in primul rand la capitolul viteza. Halep face pasul in teren, ia mingea devreme si face break-u dupa un forehand in cross, trimis violent. Simona conduce cu 2-1 in setul al doilea

1:1 Backhand direct castigator al Simonei, in lung de linie (15-0). Halep ramane in control, domina schimburile si se impune gratie unui forehand in colt (40-0). Carla este inca o data senzationala cu reverul din defensiva: gaseste incredibil un unghi in cross scurt (40-15). A fost insa doar un episod artistic, game-ul i-a revenit fara emotii Simonei (1-1)

0:1 Setul al doilea a inceput cu Navarro la serviciu. La 15-15, Simona returneaza perfect - lovitura direct castigatoare (15-30). Dupa ce a "plimbat-o" pe Simona pe tot terenul, Suarez a inchis punctul cu un rever in lung de linie (30-30). Simona vrea sa trimita parca numai pe baseline si rateaza o sansa de break. Carla serveste perfect la exterior, iar apoi inchide punctul cu o dreapta inside-out. Reverul in lung de linie este inca o data minunat: game pentru Suarez, iberica conduce pentru prima data in acest meci...

Primul set, 6:2 în favoarea Simonei

6:2 Serviciu la exterior perfect, 15-0 pentru Simona. Halep forteaza cu serviciul doi, ii iese, insa apoi nu simte un contre-pied (15-15). Simona se apara excelenta si o obliga pe adversara sa greseasca cu reverul (30-15). As al Simonei, al treilea din acest meci: 40-15, doua sanse de set. Este fructificata prima, dupa ce Suarez trimite mult in afara terenului cu o dreapta in cross lung. 6-2 pentru Simona, dupa un set in care jucatoarea noastra a avut un plus la asprimea loviturilor si la deplasare (cel putin o viteza in plus fara de Navarro).

5:2 Simona gaseste lungimea perfecta a loviturilor, iar reverul Carlei nu face fata presiunii. Se face foarte usor 0-40, moment in care Halep mai puncteaza si ea in dreptul erorilor nefortate. Pe un atac sustinut al Simonei, Navarro raspunde cu un rever care prinde coltul terenului - executie "a la Wawrinka" (30-40). Banda fileului nu o ajuta pe Simona, se face 40-40...Simona trimite trei mingi inalte, insa Suarez gaseste raspunsul perfect: minge de game pentru iberica, dupa ce Halep a avut 40-0...O dreapta inversa restabileste egalitatea...Fileul o ajuta de aceasta data pe Halep, inca o sansa de break...Vine pana la urma break-ul, dupa ce reverul Carlei "oboseste"...Este 5-2 pentru Simona in primul set

4:2 Carla conduce cu 15-0 si 30-15, insa Simona revine, ajutata si de serviciu (30-30). Halep se intinde si returneaza o minge foarte grea, insa apoi Suarez castiga punctul cu un contre-pied. Sansa de break este anulata (40-40). Serviciul apasat ii aduce Simonei avantajul in acest game, insa apoi Halep se "arunca" pe un forehand de sub nivelul fileului si rateaza...Dupa un schimb intens, Simona o paseaza perfect pe adversara cu un backhand in lung de linie...Halep ajunge tarziu la un forehand, loveste din extensie, iar mingea ajunge in tribune - inca o egalitate. Simona ezita la o minge in defensiva (a crezut ca este aut), iar iberica o taxeaza...Din nou egalitate. Cum loveste mai scurt, Halep este atacata - minge de break pentru iberica. Carla o fructifica si se apropie pe tabela. Jucatoarea din Spania a bifat deja doua game-uri consecutive...

4:1 Cu toate ca variaza loviturile, Carla nu isi poate face momentan jocul - agresivitatea Simonei ii da batai de cap ibericei...Carla accelereaza loviturile, iar rezultatele sunt pe masura: 40-15. Jucatoarea din Spania modifica acel zero din dreptul ei, dupa un game solid de serviciu

4:0 Carla ii rupe ritmul Simonei cu lovitura de slice, insa pana la urma Halep inchide schimbul cu o dreapta puternica (15-15). Serviciul este prezent, iar Simona nu munceste la urmatorul punct (30-15). Inca un forehand in cross de manual, 40-15. Halep loveste de fiecare data de parca ar fi ultimul schimb, iar defensiva ibericei cedeaza...Este 4-0 pentru jucatoarea noastra in primul set

Desi scorul spune altceva, partida a fost una echilibrata pana in acest moment...

3:0 Navarro face un pas in teren, loveste cu mai multa putere si se distanteaza la 30-0. Simona incepe sa se miste mai bine, returneaza incomod si egaleaza la 30. Halep loveste dintr-o pozitie joasa, trimite razant cu banda fileului, iar Suarez greseste - sansa de 3-0. Simona pune toata forta intr-o dreapta inversa, insa mingea nu gaseste terenul...Vine insa imediat si a doua sansa de dublu break. Inca o data Simona forteaza cu dreapta, inca un aut...A treia sansa de break, dupa un forehand superb in lung de linie. Ce rever reuseste Carla! A fost anulata si a treia minge de break. Inca o data reverul Carlei aduna aplauze - loveste precum in circuitul masculin...Un duel la fileu ii revine Simonei - egalitate. Game echilibrat. Una din primele erori cu reverul - a patra sansa de break. Game-ul dureaza deja de peste opt minute...Nici de aceasta data nu a reusit Simona sa se impuna - a cata egalitate? Pe un retur inalt, Suarez bifeaza un cross scurt perfect - ce unghi a putut sa "deseneze"...Dreapta in cross lung ii aduce egalitatea Simonei, game-ul este inca departe de final...Vine break-ul! Carla greseste sub presiunea loviturilor Simonei, tabela arata acum 3-0 in favoarea sportivei noastre

2:0 Unghiuri foarte bune gasite de Carla cu ajutorul reverului cu o singura mana (0-15). Halep revine cu un as (primul al partidei). Din pacate, Halep loveste prea scurt, dandu-i sansa ibericei sa "deschida" foarte bine terenul (15-30). Dupa o dreapta in lung de linie, Simona rateaza un rever in cross - minge de rebreak pentru Suarez. Pusa sub presiune, Navarro greseste pana la urma - egalitate. Inca o eroare nefortata cu backhandul, Halep a ratat o sansa de 2-0...Vine al doilea as, la teu. Navarro forteaza o dreapta inside-in, greseste, se face 2-0 pentru Halep

1:0 Meciul a inceput cu Navarro la serviciu. Iberica variaza foarte bine, nu are o atat de mare forta, insa tehnica este unul din capitolele forte...O "plimba" pe Simona dintr-o parte in alta, obligand-o de multe ori sa loveasca din pozitii incomode...Halep "prinde" linia - sansa de break pentru jucatoarea noastra (30-40). Simona pune presiune pe reverul cu o mana al adversarei, iar Carla greseste - break pentru favorita numarul cinci

In runda inaugurala, Simona Halep (5 WTA) nu a avut nicio emotie cu Kirsten Flipkens, in turul al doilea a dispus de Lucie Safarova, iar in turul al treilea de Timea Babos.

La editia din 2015 a competitiei de la New York, Halep a ajuns pana in semifinale, acolo unde a fost invinsa de Flavia Pennetta, scrie hotnews.ro