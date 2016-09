Salarii micsorate pentru mii de angajati din Educatie, dupa aplicarea ordonantei de corectare a salariilor din sistemul bugetar

Salariile a mii de angajati din Educatie au scazut cu sume cuprinse intre 200 si 800 de lei dupa ce a fost aplicata ordonanta de corectare a salariilor din sistemul bugetar, relateaza Digi24 , care mentioneaza ca cei mai afectati sunt directorii de scoli, care pierd 800 de lei daca institutia are mai putin de 35 de clase. Potrivit postului de stiri, sindicalistii au discutat vineri cu ministrul Educatiei, iar Mircea Dumitru spune ca nu stie de unde au aparut aceste probleme in modul de calcul, dar ca va incerca sa le rezolve.

Digi24 prezinta cazul Gherghinei Manoliu, care de mai bine de 30 de ani este contabil la o scoala din Iasi. Are studii superioare si o functie de conducere pentru care primea pana acum un salariu de 3.676 de lei. In urma corectiilor stabilite de guvern, venitul i se va diminua cu 876 de lei. "Mai mic ca acum nu am avut nici cand ne-a taiat Guvernul Boc sumele. Deci cand ne-a luat un sfert din salariu nu a fost atat de mic cum ramane acum", spune Gherghina Manoliu, contabil sef la Scoala Alexandru Vlahuta din Iasi.

In aceeasi situatie se afla si contabilii-sefi care sunt nevoiti sa-si faca singuri documentele de diminuare a salariilor. De altfel, in cateva judete, contabilii-sefi refuza sa incheie statele de plata pentru salariile lunii august pana cand situatia nu se va rezolva. Amenintari vin si de la sindicalisti, care spun ca vor declansa proteste chiar din prima zi a noului an scolar, mai relateaza Digi24.

Sindicalistii sustin ca la negocierile pe tema ordonantei salarizarii li s-a promis ca niciun salariu din educatie nu va scadea. "Diminuarile salariale sunt, in medie, de 400 de lei de persoana. Putem spune ca in situatia aceasta sunt aproximativ 2.000 de angajati din sistemul de invatamant preuniversitar. Directroul pierde in jur de 780 de lei la salariu, dispare indemnizatia de conducere pentru secretar si pentru contabila", spune sindicalistul Marius Nistor.

Reprezentantii Ministerului Educatiei spun si ei ca ordonanta trebuie modificata. "Intr-adevar sunt situatii generate de aceste modificari, situatii nefericite de altfel. Vom face toate demersurile necesare astfel ca impreuna cu celelalte ministere, si ma refer aici la Ministerul Muncii, Ministerul de Finante, sa identificam solutiile astfel incat chiar din luna aceasta lucrurile sa poata fi corectate", a declarat purtatoarea de cuvant a ministerului, Mirabela Amarandei.