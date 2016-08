Salcie, sălcioară...

Salcie, salcie pletoasă, primeşte la sânul tău şi păsările nopţii tot aşa cum mângâi cu pletele tale unduioase toate păsăruicile zilei venite de cine ştie unde. Primeşte-le în crengile tale, ocroteşte-le, odihneşte-le în şuşuitul adormitor al iatacului tău de borangic vegetal, lasă-le să-şi tragă sufletul pe crengile uscate de sus, în bătaia vântului, hrăneşte-le cu micile tale vietăţi de sub coajă.

Uite, se înserează şi încep a zigzaga prin crengile tale uscate liliecii. Apoi îţi dau respectuos ocoale, cotigesc pieziş pe după casă şi o iau bezmetic apoi pe drum, săgetând în toate părţile. Ascunse în umbra porţilor, fetele din braţele băieţilor se înfioară şi ţipă uşor, ferindu-şi părul revărsat pe umeri, căci au auzit că dacă liliacul ţi se anină în păr cu căngile lui, nu-l mai poţi scoate decât tăindu-ţi părul. Aşa au auzit, dar n-au văzut nici un caz.

Nu vă temeţi, fetelor! Liliacul, în pofida dinţilor lui rânjiţi, care trezesc fiori, a chipului hâd, satanic sau a poziţiei anormale în care doarme, e pasăre sfinţită, ocrotitoare a dragostei. Zice-se că la început a fost un şoarece. Umbla pâş-pâş, mititel şi cenuşiu, prin strane şi prin crăpăturile din zidul bisericii. Dar, tot umblând el prin biserică, i-a fost dat să roadă anafură din cea sfinţită, ba chiar şi pască de Paşti, spun bătrânii, astfel că s-a sfinţit şi el, a căpătat aripi şi s-a făcut liliac. De aceea liliecelul nostru e bun de dragoste.

Ehei, dinioară era prins şi pus într-o oală nouă. În fundul oalei se făcea o bortă, iar oala era aşezată într-un muşuroi de furnici de pe hotar. Dar nu în orice muşuroi şi în orice hotar, ci mergi peste nouă ogoare, peste nouă hotare şi acolo vei găsi un anume muşuroi. Pui oala bortelită în fund în muşuroi şi pe urmă fugi cât poţi, căci atunci când liliacul începe a ţipa de durere din cauza înţepăturilor furnicilor, dacă l-ai auzi, ai rămâne surd. Şi numai după nouă zile şi nouă nopţi să te întorci şi să cauţi la muşuroi. Vei găsi atunci în oală un ţepoieş şi o grebluţă. Cu grebluţa poţi să-l tragi spre tine pe cel iubit, fără ca el să te vadă, fără să-şi dea seama de ce este atras de tine. În afară de asta, cu grebluţa fermecată negustorul îl poate trage pe cumpărător la marfa lui, dar şi crâşmarul pe băutor la ţâşpoaca lui ca zoaiele sau vădana neînfrânată pe flăcăul cel fără de minte. Iar dacă vrei să scapi de-un drăguţ, împunge-l puţin cu ţepoieşul cel liliecesc şi las' dac-a mai veni la tine. Iaca-şa!

Iar tu, mamă salcie, bună şi plângătoare pentru mulţii tăi fii adoptivi, primeşte-l la sânul tău şi pe liliac, alină-i cu pletele tale unduioase durerea din suflet pentru urâţenia-i alungătoare de oameni şi ocroteşte-l, cum ocroteşti în faptul zilei păsărele mii.

Ocroteşte şi cucuveaua când, pe tăcute, vine noaptea la tine! Se pune pe creanga ta uscată şi îşi plânge durerea: vau! vau! cucuvau!, că e pasăre prefăcută de Cel de Sus dintr-o femeie tare necăjită, pe care o bătea mereu bărbatul ei: vau! vau! cucuvau! Şi, dacă noaptea nu am somn pentru că cine ştie ce griji sau gânduri grele mă apasă ori pentru că asta mi-i firea şi moştenirea de la părinţii din părinţi, ies afară, la masa de sub salcie. Cum să nu mi se răsucească în suflet boldul tristeţii la auzul scâncetului funebru al cucuvelei, cum să nu cad pe gânduri, suspinând în inima mea, că, uite, trebuie să ne pregătim de cele veşnice, azi eşti şi mâine nu mai eşti, te scuturi ca o frunză, un bănuţ îngălbenit din sălcioara mea, şi cazi la pământ, că, vorba cântecului, ci-i trăi o zi sau două/ şi te-i topi ca ş-o rouă.

Vine pe nesimţite şi buha, pasărea morţii. Mai că n-o simţim, apare când nu te aştepţi, tu eşti cu capul plin de gânduri şi de planuri, dar umbra ei trece deodată deasupra ta: fâl-fâl! Şi te uiţi înfiorat, cu frica-n spate la umbra ei neagră aşezată pe o creangă. Să fim cu grijă, să n-o supărăm cumva, că, dacă se supără, se aşază ca un gheb negru la fereastră şi strigă: Pu-huu-u! Pu-huu-u! Atuncea în casa aceea are să moară cineva. Când tata ieşea afară să se uite la vite, să meargă „ca omu'” sau să se ducă cu o oală după murături, fiindcă soră-mii mai mici îi era poftă şi tânjea după o felie de harbuz murat, „ca mielul după ţâţa oii”, zicea mama, nu ridica, ferit-a sfântu', lanterna să lumineze în sus, spre desimea ramurilor tale, fiindcă putea să deranjeze buha ce se culcuşise pe o cracă şi stătea neclintită acolo. Nu, să nu o stârnească şi să nu pornească în zborul ei tăcut şi liniştit, aproape ca o suflare omenească, dar atât de ameninţător: Pu-huu-u! Pu-huu-u!

Radu Părpăuţă este scriitor, traducător şi publicist