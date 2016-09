Şase locatari dintr-un bloc, amendaţi cu câte 1.000 de lei pentru că au încercat să-şi izoleze apartamentele

Potrivit unei situaţii furnizate de Poliţia Locală, la solicitarea „Ziarului de Iaşi”, pe parcursul acestui an au fost aplicate aproape 100 de sancţiuni în valoare de peste 155.000 lei. „Într-un caz din zona centrală am sesizat Parchetul care ne-a înştiinţat că a început ancheta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale, Daniel Ungureanu. În urma unui control în str. Moldovei, poliţiştii au identificat o persoană care a demolat fără autorizaţie o locuinţă şi a demarat construcţia unui imobil nou, de asemenea fără vreun aviz. Cu toate că poliţiştii au dat ordin pentru sistarea lucrărilor, persoana în cauza nu s-a conformat, iar, în prezent, poliţiştii judiciari, sub supravegherea procurorului de caz, desfăşoară o anchetă. Conform Legii 50/1991, continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Tătăraşiul, lider la lucrări de construire ilegale

Din situaţia prezentată de Poliţia Locală reiese că cele mai multe cazuri de ilegalităţi au fost identificate în zone precum Tătăraşi (20) şi Alexandru cel Bun – Dacia – Cicoarei (13). Podiumul este închis de zona centrală (10 cazuri), alte amenzi fiind aplicate în Nicolina – CUG (8), Mircea cel Bătrân (6), Păcurari (5), Zona Industrială (5) şi Gară (4). Cele mai puţine sancţiuni au fost date în zone precum Tudor Vladimirescu (3), Socola (3), Sărărie (2), Frumoasa (2), Bucium (2) şi Cantemir (1). În Tătăraşi predomină cazurile în care locuitorii şi-au realizat diverse amenajări interioare sau extinderi de locuinţe (inclusiv balcoane) fără a avea autorizaţie. Şase sancţiuni au vizat locatarii aceluiaşi bloc (str. Ciurchi nr. 111, bl. F3), unde au fost executate lucrări de anvelopare termică la locuinţe.

În patru cazuri, poliţiştii au dispus sistarea lucrărilor şi aducerea faţadei la starea iniţială, iar în celelalte două, intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire. Toţi cei şase locatari au primit fiecare o amendă în valoare de 1.000 lei. Aceeaşi amendă au încasat-o şi cetăţenii care şi-au amenajat locuinţa fără vreun aviz (11 cazuri), în contextul în care au mai fost aplicate amenzi de 2.000 lei (amenajare loc de parcare pe domeniul public) şi 3.000 lei (nerespectarea autorizaţiei eliberate de autorităţi pentru construcţii imobile, două cazuri).

În partea de vest a oraşului, poliţiştii au identificat cinci locuinţe ilegale (patru în Cicoarei şi una în Dacia), restul amenzilor fiind pentru construirea de balcoane, amplasarea de garaje sau diverse modificări în apartamente. În toate cazurile depistate în această zonă, inclusiv în Alexandru cel Bun, poliţiştii au dispus intrarea în legalitate a beneficiarilor prin obţinerea avizelor necesare. În Centru, principala zonă de interes pentru poliţiştii locali este cea delimitată de străzile Prof. Seşan – Smârdan – Melodiei – Tudor Vladimirescu.

În acest perimetru au fost aplicate şi cele mai mari amenzi (două de câte 10.000 lei) dezvoltatorilor Cristin Zămosteanu şi firmei Auto Trans Com SRL pentru nerespectarea autorizaţiilor date pentru construirea unor blocuri. Alte sancţiuni date în Centru au vizat construirea de terase, executarea unor şarpante şi amplasarea unor chioşcuri sau firme publicitare luminoase. În restul zonelor din oraş, cele mai frecvente sancţiuni, cuprinse între 1.000 şi 3.000 lei, au fost aplicate pentru modificări aduse apartamentelor. În Galata şi Sărărie, poliţiştii au mai identificat, precum în Cicoarei, construcţii ilegale de locuinţe, iar în CUG şi Nicolina intervenţii neautorizate (consolidări de imobile, construire mansarde) la clădiri existente. În alte cazuri, neregulile au constat în amenajarea unor spaţii comerciale (Zona Industrială, Păcurari, Gară, Tudor Vladimirescu) şi construirea de corpuri de clădire sau anexe (Mircea cel Bătrân, Sărărie, Tudor Vladimirescu şi Zona Industrială).