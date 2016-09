Scandal la PNL la alegerile pentru filiala Sector 2. Saftoiu: Un spectacol dizgratios, rusinos, aratam ca fuziunea nu a avut loc!

Fosta presedinta demisionara a filialei, Boagiu a fost in final aleasa presedinte. Ea a primit 379 de voturi "pentru" si 16 impotriva, iar contracandidatul ei, actorul Romeo Pop, a primit 20 de voturi "pentru" si 375 de voturi "impotriva".

Fostul copresedinte al filialei Sector 2, Adrian Neacsu a anuntat in cadrul conferintei de alegeri ca in sala nu este cvorum si ca intentioneaza sa conteste alegerile interne. De altfel, candidatul Romeo Pop le-a cerut sustinatorilor sai sa paraseasca sala, dupa discursul sustinut in cadrul adunarii, precizand ca totusi nu se retrage din cursa electorala.

Sedinta cu scandal

Sedinta a inceput cu o intarziere de o ora si jumatate, dupa ce accesul in Palatul Parlamentului a fost ingreunat de verificarea listelor cu membrii active ai filialei. In plus, liberalii care au intrat in sala de sedinta au avut asupra lor un ecuson cu un cod care era scanat de organizatori la intrare. Unii dintre membrii PNL s-au declarat nemultumiti ca nu au putut intra la sedinta, desi aveau la ei chitantele cu cotizatia platita la zi.

Secretarul general al PNL Bucuresti, Costica Canacheu, a declarat ca si-au anuntat prezenta la sedinta 482 de membri ai PNL Sector 2, potrivit News.ro.

In momentul in care s-a supus la vot componenta comisiei de numarare a voturilor, reprezentantii candidatului Romeo Pop a propus ca fiecare dintre cei doi candidati la sefia filialei sa aiba in comisia de numarare a voturilor cate cinci reprezentanti.

"Mi se pare moral sa am macar un om in comisia de numarare. Omeneste si moral, asa mi se pare normal, dincolo de Regulament. Va rog sa ma sustineti in a avea niste oameni, observatori in comisia de numarare a voturilor", a spus Pop, potrivit HotNews.

Boagiu a intervenit de la tribuna. "Eu, care traiesc in aceasta organizatie de 20 de ani, nu mi-am pus niciodata problema sa pun sub semnul intrebarii comisia de numarare a voturilor. Sunt de acord ca si celalalt candidat sa ii puna acelasi numar de oameni. Nu ma asteptam ca intre doi fosti combatanti sa apara neincredere. Imi voi pune si eu oamenii mei, sa fie egalitate de tratament", a spus ea.