Scandal pe constructiile din Parcul Natural Bucegi. Ce vrea Biserica Ortodoxa sa inalte chiar langa Babele

Cel putin asta reiese in urma sedintei in care s-a discutat planul de management pentru Parcul Natural Bucegi pentru urmatorii cinci ani. Reprezentantii celor peste 50 de institutii si asociatii care isi desfasoara activitatea in parcul natural Bucegi si in jurul acestuia s-au certat la cutite cand au vazut ce planuri are administratia. Cei mai suparati au fost reprezentatii primariei Sinaia, care au semnalat mai multe erori.

Mihaela Gherasim, inspector de cadastru la Primaria Sinaia: "Aici e Valea Soarelui si aici trebuia sa fie noua instalatie pe cablu de acolo si nu apare, telegondola din Sinaia nu apare in planul de management desi sunt existente, avizate, receptionate.", potrivit stirileprotv.ro

O treime din intravilanul orasului Sinaia este in interiorul parcului. Asa ca, pentru orice constructie este necesar si un aviz din partea conducerii Parcului Natural Bucegi.

De asemenea, aproape jumatate din Parcul Natural Bucegi se afla in judetul Dambovita, iar posibilitatile de a face turism sunt reduse. Motiv pentru care politicienii de acolo vin cu propuneri. Si ciobanii au nemultumiri: ei spun ca ursii s-au inmultit si in loc de 40 sunt in jur de 185.

Dar si reprezentantii bisericii si-au sustinut cauza. Vor, de ani buni, sa ridice un lacas de cult langa Babele - zona in care constructiile sunt interzise. Au gasit totusi o portita.

David Petrovici, staretul Manastirii Caraiman: "Vrem sa facem si un punct de informare turistica unde Parcul Natural Bucegi sa duca o persoana care sa fie la dispozitia turistilor."

Administratia Parcului a acceptat o noua investitie doar la capatul drumului care duce la Piatra Arsa, unde urmeaza sa fie amenajata o parcare. Toate problemele discutate vor fi dezbatute si de specialistii din comisia stiintifica.

Planul va ajunge apoi pe masa guvernului.