Scandalul cu Salmonella de la Conacul Polizu, un nou episod. Cum s-au simțit nuntașii

Revoltaţi de declaraţiile administratorului, mai mulţi participanţi la nunta din 20 august descriu suferinţele provocate de toxiinfecţia alimentară cu Salmonella. Avocatul Marius Tănase, unul dintre cei care s-au simţit rău, arată că a vorbit cu fiica administratorului, dar nu sub anonimat. “I-am explicat că toţi am suferit prejudicii materiale pe care le putem dovedi cu înscrisuri şi care constau în bani cheltuiţi pe medicamente şi analize, cazare hoteluri etc”, ne-a declarat avocatul. Administratorul Constantin Ştefănucă respinge în continuare acuzaţiile aduse de nuntaşi

Aşa-zisa „făcătură” a analizelor care arată că meniul de la o nunta organizată la Conac Polizu a venit la pachet cu o toxiinfecţie alimentară cu Salmonella a fost, de fapt, un coşmar pentru petrecăreţii care au mâncat acolo în seara de 20 spre 21 august. Analizele a şase dintre cei 50 de invitaţi au arătat că au fost infectaţi cu Salmonella de tip B, bacterie cu care au fost descoperiţi şi angajaţii restaurantului (VEZI AICI).

Rezultatele analizelor au fost confirmate de trei laboratoare diferite şi, mai mult decât atât, una dintre participantele la nuntă a fost depistată şi cu E.coli. Din cauza celor două bacterii cu care a fost infectată, Claudia Baciu a suferit cumplit aproape două săptămâni. „Nu puteam să stau pe scaun, nu puteam să mă transport din casă la toaletă, aveam diaree din cinci în cinci minute. Marţi seara, pe 22 august, starea mea a culminat cu un leşin. Am fost inconştientă o vreme şi apoi când am deschis ochii nu mai vedeam nimic”, a povestit ieşeanca.

Claudia Baciu, Elena T., Cristi Habliuc, Larisa Habliuc, Carmen Dumitriu şi Marius Tănase sunt cei şase nuntaşi care au avut de suferit în urma nunţii de la Conac Polizu. După evenimentul de sâmbătă, 20 august, tinerii au început să se simtă rău, trei dintre ei primind îngrijiri medicale în spitale de stat. Coproculturile prelucrate în laboratorele de la DSP Iaşi, Synevo Suceava şi Arcadia Iaşi au arătat că cei şase prezintă bacteria Salmonella. Mai mult, analizele efectuate pentru Claudia Baciu la Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” au indicat şi prezenţa bacteriei E.Coli.

Din cauza că ieşeanca a fost infectată cu ambele bacterii, simptomele pe care le-a prezentat au fost dintre cele mai violente. „Luni dimineaţa au apărut primele simptome. Scaune moi şi foarte dese, febră puternică, vărsături şi frisoane. Am crezut că e o diaree mai puternică şi am încercat să o tratez cu ce ştiam. După două zile am sunat la ambulanţă pentru că nu mai puteam. Ne-au spus că nu au maşini libere, şi am mers pe cont propriu la Infecţioase, acolo unde medicul de gardă m-a internat de urgenţă şi m-a pus sub tratament”, a spus Claudia.

Tânăra a încercat după câteva zile să continue medicaţia singură, sub recomandarea medicului, astfel încât să meargă în concediu. Nu a reuşit însă să ţină sub control tulburările digestive şi, la mare fiind, a fost nevoită să cheme de două ori ambulanţa la Eforie Nord pentru ajutor. „Pacienta a fost internată pe 24 august cu tulburări digestive severe. Coproculturile au arătat prezenţa E.coli şi Salmonella. Pacienta a fost externată cu stare ameliorată, dar chiar şi după externare aceşti pacienţi sunt sensibili”, a precizat dr. Mihnea Hurmuzache, director medical al Spitalului de Boli Infecţioase.

Potrivit medicului, simptomele determinate de infecţia cu Salmonella apar după 12-72 de ore de la ingerarea alimentului problemă, cele mai frecvente cazuri fiind raportate în primele 36 de ore. Marius Tănase şi Elena T. au început să se simtă rău în a doua parte a zilei de 21 august când se deplasau de la nuntă spre judeţul Suceava, în concediu. Şi vacanţa lor a fost ratată din cauza simptomelor grave cu care s-au confruntat, cei doi tineri fiind nevoiţi să meargă la spital pentru îngrijiri de specialitate.

„Am avut simptome groaznice timp de 4-5 zile, diaree de zece ori pe zi, febră, frisoane, stări de leşin, dureri abdominale şi deshidratare. Eu şi Elena avem fişe medicale atât la Spitalul din Rădăuţi, cât şi la cel din Suceava, unde ne-am prezentat la urgenţe”, a explicat Marius Tănase. Tânărul a precizat că el a anunţat conducerea conacului că mai mulţi nuntaşi au prezentat tulburări digestive după petrecere. Marius Tănase a povestit că nu a fost vorba despre niciun şantaj la adresa administratorului, pe care l-ar fi făcut sub anonimat - aşa cum a declarat, administratorul conacului, Constantin Ştefănucă, „Ziarului de Iaşi” zilele trecute.

„Am discutat la telefon o singură data cu fiica domnului Ştefănucă, Silvia Ştefanucă, discuţie care a fost purtată pe un ton civilizat. În cadrul acelei discuţii m-am prezentat chiar de două ori şi i-am spus că vorbesc atât în numele meu, cât şi al altor două persoane afectate de infecţie. I-am explicat că toţi am suferit prejudicii materiale pe care le putem dovedi cu înscrisuri şi care constau în bani cheltuiţi pe medicamente şi analize, cazare hoteluri - pentru că eu şi Elena ne aflam în concediu - precum şi, în cazul Claudiei, imposibilitatea administrării afacerii - prejudiciu ce poate fi dovedit prin documente contabile. La toate acestea se adaugă, desigur, prejudiciul moral produs de suferinţa fizică”, a mai subliniat Marius Tănase, de profesie avocat.

Potrivit acestuia, invitaţii s-au comportat civilizat şi decent, nicidecum aşa cum a spus administratorul afacerii pentru "Ziarul de Iaşi". „Domnul Ştefănucă ar trebui să reţină pe viitor că «ameninţarea» cu o acţiune legală nu este deloc un şantaj. Sunt surprins şi iritat de această declaraţie, întrucât doamna Ştefănucă s-a arătat foarte binevoitoare la telefon, şi-a cerut chiar scuze pentru neplăcerile cauzate şi a arătat că sunt dispuşi să încheie un acord la mediator”, a mai precizat Marius Tănase.

Contactat telefonic, administratorul Conacului Polizu a precizat că-şi menţine aceleaşi declaraţii potrivit cărora este victima unui şantaj şi că rezultatele laboratorului DSP sunt false pentru că el însuşi a dat opt probe de coprocultură din scaunul său. Reprezentanţii DSP au explicat însă că acest lucru este imposibil şi că analizele ar fi detectat că probele aparţin aceleiaşi persoane dacă într-adevăr era aşa. „Rezultatele analizelor (coproculturilor) recoltate de la participanţii ce au prezentat simptomatologia digestivă şi de la personalul angajat ce a preparat şi servit meniul, relevă prezenţa aceleiaşi tulpini de Salmonella grup B, stabilind astfel şi relaţia de cauzalitate”, se arată în răspunsul semnat de directorul DSP, dr. Liviu Stafie, pe care nuntaşii l-au primit după ce au reclamat că s-au simţit rău după nuntă.

Alerta de toxinfecţie alimentară cu Salmonella a fost deschisă miercuri, 24 august, şi a fost închisă luni, 5 septembrie. Conacul Polizu a fost amendat de către DSP şi DSVSA cu 7.000 de lei pentru că funcţiona fără documente legale absolut necesare.