Scandalul sportivilor depistați pozitiv la RIO 2016 atinge și România. O medalie de bronz este în pericol

Potrivit documentului, testele antidoping ale Roxanei Cogianu au relevat prezenta unei substante interzise, dexametazona. Sportiva romana a primit, in ianuarie 2011, exceptie de uz terapeutic pentru folosirea acestei substante.

Fancy Bears a dat publicitatii, in noaptea de miercuri spre joi, o noua lista de sportivi participanti la JO de la Rio, care au primit exceptii de uz terapeutic. Alaturi de Cogianu, pe aceasta lista figureaza jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, autorizata sa ia abuterol si formoterol in 2009, tot formoterol in 2013, jucatoarea americana de tenis Bethanie Mattek-Sans (hidrocortizon in 2012, 2013, 2014, 2016, prasteron in 2015), ciclistii britanici Bradley Wiggins (salbutamol in 2008, kenalog in 2011, triamcinolon in 2012 si 2013) si Chris Froome (prednisolon in 2013 si 2014).

Printre cei 25 de sportivi se afla si un rus, boxerul Misha Aloyan, medaliat cu argint la Rio, la categoria 52 de kilograme, depistat pozitiv cu un stimulent, la un control efectuat in 21 august, chiar in ziua finalei olimpice.

In prima sa actiune, grupul Fancy Bears a publicate date medicale legate de nume mari ale sportului american. Jucatoarele de tenis Serena si Venus Williams, gimnasta Simone Biles si baschetbalista Elena Delle Donne, participante la JO, ar fi folosit substante interzise.

"Agentia Mondiala Antidoping confirma faptul ca grupul rus de spionaj cibernetic cu numele de Tsar Team (APT28), cunoscut si ca Fancy Bear, a obtinut acces ilegal la baza de date a Sistemului de administrare si management antidoping (ADAMS), prin intermediul unui cont al Comitetului International Olimpic creat pentru JO de la Rio. Grupul a accesat date ale sportivilor, inclusiv date medicale confidentiale, cum ar fi Exceptiile de Uz Terapeutic furnizate de federatiile internationale si de agentiile antidoping nationale, in legatura cu JO de la Rio si a postat o parte din aceste date in domeniul public, cu amenintarea ca va publica si alte informatii", a precizat agentia, intr-un comunicat, potrivit News.ro.

"WADA a fost informata de autoritatile legale ca aceste atacuri au originea in Rusia. Sa se inteleaga ca aceste acte criminale compromit in mare masura eforturile depuse de comunitatea globala antidoping de a restabili increderea in Rusia dupa rezultatele raportului McLaren", a declarat directorul general al WADA, Olivier Niggli.