SCC Services Romania a sărbătorit la Iași 10 ani de activitate în țara noastră

Joi 1 Septembrie 2016 – Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, Iasi. SCC Services Romania, subsidiară a companiei britanice SCC, cel mai puternic furnizor independent de soluții IT din Europa, a aniversat intr-un cadru festiv, 10 ani de activitate in Romania.

Printre participanții la recepția organizata de companie, s-au numărat oficialități locale, reprezentanți ai mediului academic, precum si Excelența Sa D-l Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei in Romania, însoțit de primarul orașului Cernăuți, dl. Oleksii Kaspruk. Recepția însemnat si un excelent prilej de networking, alăturând membri ai mediului de business ieșean si băcăuan.

Punctul de interes al evenimentului a constat in interviul live acordat de Sir Peter Rigby, fondatorul si CEO-ul Rigby Group PLC, consorțiul de firme britanic din care face parte si SCC. Intr-un interviu moderat de jurnalistul Lucian Mândruța, Sir Peter Rigby a împărtășit cu cei prezenți, viziunea lui despre viitorul IT-ului in Romania si despre contextul economic european in lumina recentului vot pentru Brexit.

Doamna Adina Tapalagă, Director General al SCC Services Romania a declarat:

« Astăzi suntem o parte integranta a SCC, divizia de tehnologie a Rigby Group si, la cei aproape 1000 de angajați, nu mai suntem demult ‘copilul răsfățat’ al grupului ci ne-am transformat in ‘tanarul adult’ pe care se poate conta si care pune serios umarul alaturi de ceilalti membri ai marii familii SCC la furnizarea unor servicii IT de cea mai buna calitate.

Misiunea SCC este si va ramane aceea de a face ca IT-ul sa funcționeze pentru clienții noștri îmbunătățind modul in care fac afaceri,dezvoltand cu acestia relatii de parteneriat care sa adauge valoare pe termen lung business-ului lor.”

SCC Services Romania este subsidiara locala a SCC, cel mai mare furnizor independent de servicii IT din Europa. Grupul are un istoric de 40 de ani si peste 6000 de angajați in Marea Britanie, Franța, Spania si Romania. In Romania activitatea a început in 2006, si s-a ajuns in prezent la peste 1000 de angajați in cele doua centre din Bacău si din Iași, ce furnizează servicii IT pentru clienții din 75 de țări la nivel mondial. SCC este divizia de tehnologie a Rigby Group PLC, un grup de companii multinaționale, cu afaceri in IT, aviație, industria hoteliera si investiții financiare.

Investiția inițiala pentru deschiderea sediului din Iasi a depășit 1 milion de euro, pentru ca in următorii 10 ani de activitatea, valoarea totala a investițiilor in Iasi si in Bacau să depășească 10 milioane de euro.