Schimbări din mers în Liga I

* FC Steaua Bucureşti a anunţat că i-a transferat pe jucătorii Eduard Stăncioiu, Antonio Jakolis şi Wilfred Moke, proveniţi de la ASA Târgu Mureş, CFR Cluj, respectiv FC Voluntari. Stăncioiu a semnat un contract pe două sezoane, în timp ce Jakolis va face parte din lotul Stelei pentru următoarele patru stagiuni. În ceea ce îl priveşte pe Moke, Steaua i-a achitat clauza de reziliere, iar mijlocaşul defensiv a semnat contractul. Eduard Stăncioiu este născut la 3 martie 1981, in Bucureşti. El şi-a început cariera la Sportul Studenţesc, iar din 2006 s-a transferat la CFR Cluj. În 2014 a ajuns la ASA Târgu Mureş. Edi Stăncioiu are o selecţie în naţionala României. Antonio Jakolis este mijlocaş şi s-a născut la 28 februarie 1992, la Varazdin, în Croaţia. El a ajuns în iulie 2014 la CFRCluj, alături de care a câştigat Cupa României. Născut la 12 februarie 1988 în Republica Democrată Congo, Wilfred Moke a început fotbalul în Franţa, la Olympique Noisy-le-Sec. În 2007 a ajuns in Spania, unde a jucat pentru echipe precum San Fernando, CD Puertollano, Ecija Balompie, Cadiz CF sau Burgos CF, iar în vara lui 2015 a fost transferat de Rapid, pentru care a evoluat în liga secundă. În iarna acestui an a semnat cu FC Voluntari, pentru care a jucat, pânâ în prezent, de 24 de ori in toate competiţiile. Steaua a anunţat, de asemenea, în mod oficial, împrumutul jucătorilor Valentin Cojocaru (la Crotone, Italia) şi Jugurtha Hamroun (Al Sadd, Qatar).

* Andrei Prepeliţă de la Ludogoreţ Razgrad şi căpitanul echipei Dinamo Bucureşti, slovenul Miha Mevlja, au semnat contracte cu gruparea FK Rostov, vicecampioană a Rusiei şi participantă în grupele Ligii Campionilor. Mijlocaşul român în vârstă de 30 de ani a evoluat campionatul trecut la Ludogoreţ, dar în acest sezon nu a mai fost folosit de antrenorul campioanei Bulgariei, Gheorghi Dermendjiev. Fundaşul sloven de 26 de ani a fost transferat la Dinamo în vara anului trecut şi a ajuns căpitanul echipei antrenate de Ioan Andone după plecarea lui Paul Anton la Getafe. Mevlja nu a dorit să-şi prelungească înţelegerea cu Dinamo, scadentă la finalul acestui sezon. Echipa antrenată de Dmitri Kiricenko este calificată în gurpele Ligii Campionilor. în actuala ediţie de campionat, formaţia din Rostov ocupă locul VI, cu şapte puncte după cinci etape, la şase puncte de liderul Spartak Moscova.

* Mijlocaşul Liviu Antal a semnat, joi, un contract cu Pandurii Târgu Jiu, jucătorul fiind împrumutat pentru un an de la Hapoel Tel Aviv, anunţă clubul gorjean. Liviu Antal are 28 de ani şi a evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu şi sezonul trecut, fiind transferat tot sub formă de împrumut de la Hapoel Tel Aviv. Golgheter în Liga I în sezonul 2013-2014, Antal are în palmares un titlu de campion în România, cu Oţelul Galaţi, în sezonul 2010-2011, şi o Supercupă a României câştigată tot cu Oţelul în 2011.

* Atacantul spaniol al formaţiei CFR Cluj, Cristian Lopez, a semnat un contract pe doi ani cu posibilitate de prelungire cu încă unul cu gruprea franceză RC Lens, din Ligue 2. Jucătorul în vârstă de 27 de ani evolua la CFR Cluj din vara trecută şi a marcat 16 goluri pentru formaţia ardeleană. Lens este pe locul 13 în Ligue 2, cu şase puncte după cinci etape. CFR Cluj s-a despărţit recent şi de italianul Davide Petrucci. Mijlocaşul de 24 de ani a semnat un contract pe trei ani cu gruparea turcă Rizespor. În schimb, CFR a transferat doi jucători tineri, Cosmin Sârbu (FC Baia Mare) şi Alexandru Chiriţă (Rapid), ultimul fiind fiul fostului jucător rapidist, Daniel Chiriţă.