Școala Informală de IT Iași își recomandă cursanții buni companiilor locale de IT

Lansat în 2013 la Cluj-Napoca, cel mai important proiect de educație informală și reconversie profesională la ora actuală în România, Școala Informală de IT, își desfășoară astăzi activitatea și în alte 4 mari orașe din țară: București, Timișoara Oradea, dar și Iași, unde a devenit accesibil din 15 ianuarie 2015.

Pentru a contribui la sporirea gradului de absorție în câmpul muncii, Școala Informală de IT Iași a creat un canal auxiliar de recrutare pentru companiile locale de IT, oferindu-le oportunitatea recrutării și selecției unui personal bine pregătit, entuziast, motivat și dotat cu abilități și competențe practice, formate de specialiști cu largă recunoaștere în IT.

Constatând un dezechilibru între nevoia de specialiști și insuficiența resurselor umane specializate, inițiatorii proiectului Școala Informală de IT au dezvoltat programe complexe de inițiere, pregătire și specializare în IT, pentru cei pasionați de tehnologie care își doresc să facă reconversie profesională sau să înceapă o carieră în domeniu de la zero.

Atent selecționați, cursanții Școlii Informale de IT trebuie să facă dovada motivației și a potențialului pentru a urma o carieră în domeniu, la nivel național, 40% dintre cei înscriși promovând testele de evaluare și interviurile de admitere.

Cele 8 programe puse la dispoziție în prezent la Iași sunt create pe baza unei curricule adaptată constant la dinamica pieței și sunt coordonate de o echipă de 16 traineri profesioniști, cu o vastă experiență în mari companii naționale și internaționale de IT. Numărul curent de programe disponibile este în permanentă creștere, urmărind îndeaproape evoluțiile din piață, respectiv nevoile de angajare pe diverse tehnologii din cadrul firmelor de IT locale.

Firmele partenere vor putea accesa recomandările trainerilor pentru absolvenții care au obținut rezultate deosebite și care au demonstrat potențial spre a obține performanțe în IT.

Despre cum pot dezvolta parteneriate cu Școala Informală de IT, firmele se pot informa la ADRESA ACEASTA.