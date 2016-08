Scriitori ieşeni, invitaţi la sărbătoarea Zilei Independenţei la Chişinău, pe 27 august

Pe data de 27 august, în Republica Moldova se vor sărbători 25 de ani de la Independenţa Republicii Moldova. Cu această ocazie, va avea loc un eveniment care va aduce la un loc cinci mari nume ale literaturii contemporane româneşti: Dan Lungu, Radu Albulescu, Cornel George Popa, Nichita Danilov şi Ioan T. Morar.

Tot atunci, filmul românesc „Bacalaureat“ al lui Cristian Mungiu va fi proiectat pentru basarabenii veniţi la eveniment, iar Sorin Purcaru îşi va expune operele sale de artă într-o expoziţie de artă grafică.

Astfel, pe 27 august, la Chişinău, Dan Lungu îşi va lansa cartea „Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu“, Ioan T. Morar va lansa volumul „Sărbătoarea corturilor“, Radu Albulescu va lansa „Istoria regelui Gogoşar“, iar scriitorul Cornel George Popa volumul „Anula şi Cei care mor/cei care vor muri - aventurile unui bibliotecar“. Cel care va modera evenimentul este Nichita Danilov, personalitate care s-a oferit să ajute în acest demers.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Freedom Smile, o asociaţie neguvernamentală, care îşi propune să reconecteze diaspora cu România, unul dintre înfiinţatori fiind IT-istul care se ocupă de transmisiunile TV pentru Parlamentul European, Cristi Coroabă.

Despre scopul Asociaţiei Freedom Smile, iniţiatorul acesteia ne mărturiseşte: „Am înfiinţat această organizaţie împreună cu doi prieteni în urmă cu trei ani, după ce am aflat din presă ca o fetiţă de 10 ani dintr-un sat botoşănean s-a sinucis de dorul mamei plecată la muncă în Italia... Am adunat toate calculatoarele vechi pe care le aveam noi trei (n.r. - cei trei iniţiatori ai asociaţiei), am trimis mesaje la toată lumea în companiile unde lucram şi am strâns 18 PC-uri pe care le-am reparat, le-am dotat cu camere şi microfon, le-am instalat skype şi modem de internet. Ne-am dus într-o şcoală dintr-un sat, în judeţul Vaslui, şi le-am donat acolo, în principal pentru ca micuţii să poată comunica şi să-i poată vedea pe părinţii lor, aflaţi la mii de kilometri distanţă, în Spania, Germania, Anglia sau Italia“, a declarat Cristi Coroabă.

Acesta este consultant IT (freelancer) şi lucreză pentru mari companii europene: a lucrat un an în Olanda pentru T-mobile şi Liberty Global, 6 luni în Anglia pentru Cisco, 6 luni în Elveţia pentru Sunrise, 2 ani în Norvegia pentru Telenor-Canal Digital şi de un an realizează servicii de streaming video la Parlamentul European.

Tot cu această ocazie, organizatorii au adunat 200 de cărţi, pe care intenţionează să le doneze Bibliotecii din Chişinău.