Iniţial simpli apărători ai hotarelor, ei au dobândit tot mai multă putere după ce au intrat în slujba nobililor feudali şi a curţii imperiale, ajungând să influenţeze decisiv istoria niponă timp de o jumătate de mileniu.

Jonathan Clements, specialist în istoria Japoniei şi a Chinei, face o incursiune în istoria acestei elite războinice in care descrie constituirea clanurilor de samurai, armele şi obiceiurile acestora, semnificaţia codului Bushido, luptele care au dezbinat Japonia în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, declinul şi, ulterior, dispariţia castei samurailor la începutul revoluţiei industriale.

Epilogul acestei istorii presărate cu legende şi portrete ale unor samurai celebri arată cum îi vede epoca modernă pe acesti luptători, veritabil simbol al sufletului japonez.

Din cuprins: Primii samurai: clanurile Taira şi Minamoto • Vintul divin: shogunatul Kamakura şi armada mongolă • Doi sori pe cer: Restauraţia Kenmu şi shogunatul Ashikaga • Occidentul Îndepărtat: contactele cu europenii şi cruciada din Coreea • Amurgul samurailor: declinul clanului Tokugawa • Întoarcerea trecutului: samuraii ca simbol

DESPRE AUTOR

Jonathan Clements este autorul multor cărţi despre istoria Asiei de Est, inclusiv al biografiei împarătesei Wu, a amiralului Togo, a prinţului Saionji şi a lui Coxinga, „regele-pirat” născut în Japonia. De asemenea, a tradus o apreciată culegere de versuri, The Moon in the Pines (Zen Haiku).

De marţi, 30 august 2016, la chioşcurile de presă, numai cu Ziarul de Iaşi: '''Scurtă istorie a samurailor'', de Jonathan Clements.

